https://arabic.sputniknews.com/20220713/إيران-تتحدث-عن-المفاوضات-مع-مصر-والسعودية-وتكشف-موقفها-من-تصريحات-رئيس-الوزراء-الأردني-1065017554.html
إيران تتحدث عن المفاوضات مع مصر والسعودية وتكشف موقفها من تصريحات رئيس الوزراء الأردني
إيران تتحدث عن المفاوضات مع مصر والسعودية وتكشف موقفها من تصريحات رئيس الوزراء الأردني
رحبت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، بتصريحات رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، الأخيرة، مؤكدة أن "هناك مجالاً لتعزيز التعاون بين إيران والأردن". 13.07.2022, سبوتنيك عربي
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قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحفي، "رؤيتنا للأردن كدولة مسلمة إيجابية، وأعتقد أن هناك أساسا لتعزيز التعاون في كل من القضايا الثنائية والإقليمية، وأن البلدين لديهما قدرات جيدة في هذا المجال"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف كنعاني: "نحن ننظر إلى تصريحات رئيس الوزراء الأردني بحسن نية. نتمنى أنه مع النوايا الحسنة التي تم التعبير عنها مع استمرار المحادثات، سنعمل على تحسين العلاقات بين طهران وعمان إلى المستوى الذي يليق بالبلدين الإسلاميين".وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أعلن الأحد الماضي، أن "عمان منفتحة على علاقات صحية مع إيران".وقال الخصاونة، في مقابلة مع قناة "بي بي سي عربي"، "في الأردن لم نتعامل يوما مع إيران كمصدر تهديد لأمننا القومي"، لافتا إلى أن "وتيرة التهديدات الإيرانية لدول الجوار تراجعت ونحن سعداء لذلك".وبشأن المحادثات مع مصر، أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن "هناك تواصلا دبلوماسيا مباشرا بين البلدين وأن المحادثات الرسمية الدبلوماسية جعلتهما بغنى عن الوسيط"، مؤكدا أن البلدين شهدا تعاونا بناء خلال السنوات الماضية.وحول العلاقات بين إيران والسعودية، قال: إن "المحادثات بين البلدين كانت إيجابية، وتأجيل عقد الجولة الجديدة يعود إلى العمل على اتخاذ خطوات ملموسة في الجولة القادمة".
https://arabic.sputniknews.com/20220710/رئيس-الوزراء-الأردني-لم-نتعامل-يوما-مع-إيران-على-أنها-مصدر-تهديد-لأمننا-القومي-فيديو-1064932298.html
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أخبار إيران, أخبار الأردن, أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم
إيران تتحدث عن المفاوضات مع مصر والسعودية وتكشف موقفها من تصريحات رئيس الوزراء الأردني
10:30 GMT 13.07.2022 (تم التحديث: 10:35 GMT 13.07.2022) تابعنا عبر
رحبت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، بتصريحات رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، الأخيرة، مؤكدة أن "هناك مجالاً لتعزيز التعاون بين إيران والأردن".
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحفي، "رؤيتنا للأردن كدولة مسلمة إيجابية، وأعتقد أن هناك أساسا لتعزيز التعاون في كل من القضايا الثنائية والإقليمية، وأن البلدين لديهما قدرات جيدة في هذا المجال"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية
.
وأضاف كنعاني: "نحن ننظر إلى تصريحات رئيس الوزراء الأردني بحسن نية. نتمنى أنه مع النوايا الحسنة التي تم التعبير عنها مع استمرار المحادثات، سنعمل على تحسين العلاقات بين طهران وعمان إلى المستوى الذي يليق بالبلدين الإسلاميين".
وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أعلن الأحد الماضي، أن "عمان منفتحة على علاقات صحية مع إيران".
وقال الخصاونة، في مقابلة مع قناة "بي بي سي عربي"، "في الأردن لم نتعامل يوما مع إيران كمصدر تهديد
لأمننا القومي"، لافتا إلى أن "وتيرة التهديدات الإيرانية لدول الجوار تراجعت ونحن سعداء لذلك".
وأضاف: "منفتحون على علاقات صحية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكدا أن "علاقة الأردن مع السعودية تاريخية وممتدة".
وبشأن المحادثات مع مصر، أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن "هناك تواصلا دبلوماسيا مباشرا بين البلدين وأن المحادثات الرسمية الدبلوماسية جعلتهما بغنى عن الوسيط"، مؤكدا أن البلدين شهدا تعاونا بناء خلال السنوات الماضية.
وحول العلاقات بين إيران والسعودية، قال: إن "المحادثات بين البلدين كانت إيجابية، وتأجيل عقد الجولة الجديدة يعود إلى العمل على اتخاذ خطوات ملموسة في الجولة القادمة".