https://arabic.sputniknews.com/20220713/إيران-تعلن-اعتقال-خلية-إرهابية-مدعومة-من-إرهابيين-في-إقليم-كردستان-العراق-1065019595.html
إيران تعلن اعتقال "خلية إرهابية مدعومة من إرهابيين في إقليم كردستان العراق"
إيران تعلن اعتقال "خلية إرهابية مدعومة من إرهابيين في إقليم كردستان العراق"
أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الأربعاء، "اعتقال خلية إرهابية تعمل لصالح مجموعات تخريبية انفصالية شمال غربي البلاد". 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T11:55+0000
2022-07-13T11:55+0000
2022-07-13T12:01+0000
أخبار إيران
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وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "الخلية مكونة من 10 عناصر جرى اعتقالهم خلال محاولتهم دخول إيران عبر حدود محافظة أذربيجان الغربية"، مشيرة إلى أن "الخليّة مدعومة من إرهابيين مستقرّين في إقليم كردستان العراق".وشدد البيان، على أن حماية الشعب الإيراني والدفاع عن امنه، يشكل خطا أحمر بالنسبة لوزارة الأمن، مجددا التحذير إلى السلطات في إقليم كردستان، باتخاذ ما يلزم لطرد جميع العملاء الإرهابيين والعناصر الشريرة والأعداء الذين يسعون لزعزعة امن واستقرار الشعب إلى خارج هذا الإقليم.وكان الحرس الثوري في إيران قد أعلن السبت الماضي، تفكيك خلیة إرهابیة مسلحة شمال غربي البلاد.وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا" تمكنت القوة البرية للحرس الثوري من تفكيك خلیة إرهابیة مسلحة شمال غربي إیران کانت تخطط للتسلل إلی البلاد عبر الحدود الترکیة لتنفیذ أعمال تخریبیة.وصرحت العلاقات العامة لمقر حمزة سید الشهداء التابع للقوة البریة للحرس الثوري في بیان لها إنه "تم العثور على الخلية علی حدود قضاء سلماس في محافظة أذربیجان الغربیة شمال غربي البلاد من قبل القوات الأمنیة المنتشرة علی المنطقة الحدودیة".وأشار البيان إلى أنه "خلال هذه العملیة تم تفكيك الخلیة الإرهابیة بشكل کامل واستحوذت القوات الأمنیة الإيرانية علی کمیة من الأجهزة والعتاد فیما لم یلحق ضرر بالقوات الأمنیة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار العراق اليوم
إيران تعلن اعتقال "خلية إرهابية مدعومة من إرهابيين في إقليم كردستان العراق"
11:55 GMT 13.07.2022 (تم التحديث: 12:01 GMT 13.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الأربعاء، "اعتقال خلية إرهابية تعمل لصالح مجموعات تخريبية انفصالية شمال غربي البلاد".
وذكرت الوزارة، في بيان لها
، أن "الخلية مكونة من 10 عناصر جرى اعتقالهم خلال محاولتهم دخول إيران عبر حدود محافظة أذربيجان الغربية"، مشيرة إلى أن "الخليّة مدعومة من إرهابيين مستقرّين في إقليم كردستان العراق".
وشدد البيان، على أن حماية الشعب الإيراني والدفاع عن امنه، يشكل خطا أحمر بالنسبة لوزارة الأمن، مجددا التحذير إلى السلطات في إقليم كردستان، باتخاذ ما يلزم لطرد جميع العملاء الإرهابيين والعناصر الشريرة والأعداء الذين يسعون لزعزعة امن واستقرار الشعب إلى خارج هذا الإقليم.
وكان الحرس الثوري في إيران قد أعلن السبت الماضي، تفكيك خلیة إرهابیة مسلحة شمال غربي البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية
"إسنا" تمكنت القوة البرية للحرس الثوري من تفكيك خلیة إرهابیة مسلحة شمال غربي إیران کانت تخطط للتسلل إلی البلاد عبر الحدود الترکیة لتنفیذ أعمال تخریبیة.
وصرحت العلاقات العامة لمقر حمزة سید الشهداء التابع للقوة البریة للحرس الثوري في بیان لها إنه "تم العثور على الخلية علی حدود قضاء سلماس في محافظة أذربیجان الغربیة شمال غربي البلاد من قبل القوات الأمنیة المنتشرة علی المنطقة الحدودیة".
وأشار البيان إلى أنه "خلال هذه العملیة تم تفكيك الخلیة الإرهابیة بشكل کامل واستحوذت القوات الأمنیة الإيرانية علی کمیة من الأجهزة والعتاد فیما لم یلحق ضرر بالقوات الأمنیة".