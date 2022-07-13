https://arabic.sputniknews.com/20220713/البحرية-الأمريكية-ترد-في-بيان-هجومي-على-ادعاءات-الصين-حول-واقعة-جزر-شيشا-1065036831.html

البحرية الأمريكية ترد في "بيان هجومي" على ادعاءات الصين حول واقعة "جزر شيشا"

البحرية الأمريكية ترد في "بيان هجومي" على ادعاءات الصين حول واقعة "جزر شيشا"

رفضت البحرية الأمريكية موقف الصين باعتبار أن مدمرة الصواريخ الموجهة "بينفولد" انتهكت القانون الدولي خلال عملية حرية الملاحة بالقرب من جزر شيشا، والتي تشير... 13.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-13T20:18+0000

2022-07-13T20:18+0000

2022-07-13T20:18+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن- سبوتنيك. وقالت البحرية الأمريكية إن "بيان جمهورية الصين الشعبية حول هذه المهمة خاطئ. (السفينة) بينفولد أجرت مهمة حرية الملاحة هذه وفقا للقانون الدولي ثم واصلت إجراء العمليات العادية في المياه الدولية".في وقت سابق من اليوم، قال الكولونيل تيان جونلي في سلاح الجو الصيني، والمتحدث باسم قيادة الميدان الجنوبي للجيش الصيني، إن "بينفولد" دخلت المياه الصينية قبالة الجزر في بحر الصين الجنوبي دون إذن من بكين، وإنها بذلك قوضت السلام والاستقرار في المنطقة.اعتبرت البحرية الأمريكية بيان قيادة الميدان الجنوبي لجيش التحرير الشعبي الصيني، "حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الإجراءات الصينية لتحريف العمليات البحرية الأمريكية المشروعة وتأكيد مطالباتها البحرية المفرطة وغير المشروعة على حساب جيرانها في جنوب شرق آسيا"، بحسب البيان.ودافعت البحرية الأمريكية في بيانها عن مهمة "بينفولد" ووصفتها بأنها عملية حرية ملاحة لدعم الحقوق والحريات المعترف بها في القانون الدولي؛ من خلال تحدي القيود المفروضة على المرور التي تفرضها بكين في المنطقة.لطالما كانت بكين تتنازع حول ملكية العديد من الجزر الغنية بالنفط والغاز في بحر الصين الجنوبي مع العديد من دول آسيا والمحيط الهادئ. تشمل الأراضي أرخبيل شيشا وجزر سبراتلي وجزيرة هوانغيان، المعروفة أيضا باسم سكاربورو شول، حبث تطالب فيتنام وبروناي وماليزيا والفلبين بملكية الأراضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220713/الجيش-الصيني-يتهم-مدمرة-صاروخية-أمريكية-بدخول-غير-مشروع-في-مياه-جزر-شيشا-1065007904.html

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