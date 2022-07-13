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https://arabic.sputniknews.com/20220713/التضخم-في-أمريكا-يقفز-إلى-أعلى-مستوياته-منذ-41-عاما-عند-91-1065030626.html
التضخم في أمريكا يقفز إلى أعلى مستوياته منذ 41 عاما
التضخم في أمريكا يقفز إلى أعلى مستوياته منذ 41 عاما
أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأن المتسوقين في الولايات المتحدة دفعوا الأسعار للارتفاع بشكل حاد لمجموعة متنوعة من السلع في يونيو/ حزيران. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T15:38+0000
2022-07-13T15:39+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس واسع للسلع والخدمات اليومية المتعلقة بتكلفة المعيشة، بنسبة 9.1% عن العام الماضي، وهي أعلى وتيرة منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 1981، وفوق تقديرات المحللين البالغة 8.8%.وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 5.9% مقارنة بتقديرات 5.7%. بلغ التضخم الأساسي ذروته عند 6.5% في مارس/ آذار وما فتئ ينخفض ​​منذ ذلك الحين.على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 1.3%، وزاد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.7%، مقارنة بالتقديرات البالغة 1.1% و0.5%.في وقت سابق من هذا الشهر، قالت وزيرة التجارة الأمريكية، إن هناك تباطؤا في نمو اقتصاد الولايات المتحدة، لكن ليس هناك "ركود خطير" يلوح في الأفق، متوقعة أن يعود الاقتصاد إلى مستوياته التقليدية.قد تدفع قراءة التضخم الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني موقفا أكثر تشددا. قال البنك سابقا إنه "لتجنب ارتفاع معدلات التضخم، قد تحتاج أسعار الفائدة إلى الاستمرار في الارتفاع لفترة أطول، حتى لو أدى ذلك إلى أداء اقتصادي أبطأ، وشهد هذا ارتفاعا بيانيا لعوائد سندات الخزانة مرة أخرى".
https://arabic.sputniknews.com/20220707/البنك-الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي-قد-يرفع-سعر-الفائدة-مجددا-1064825072.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية

التضخم في أمريكا يقفز إلى أعلى مستوياته منذ 41 عاما

15:38 GMT 13.07.2022 (تم التحديث: 15:39 GMT 13.07.2022)
© shutterstockالتضخم الاقتصادي
التضخم الاقتصادي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© shutterstock
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أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأن المتسوقين في الولايات المتحدة دفعوا الأسعار للارتفاع بشكل حاد لمجموعة متنوعة من السلع في يونيو/ حزيران.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس واسع للسلع والخدمات اليومية المتعلقة بتكلفة المعيشة، بنسبة 9.1% عن العام الماضي، وهي أعلى وتيرة منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 1981، وفوق تقديرات المحللين البالغة 8.8%.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 5.9% مقارنة بتقديرات 5.7%. بلغ التضخم الأساسي ذروته عند 6.5% في مارس/ آذار وما فتئ ينخفض ​​منذ ذلك الحين.
مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، واشنطن، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يرفع سعر الفائدة مجددا
7 يوليو, 14:26 GMT
على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 1.3%، وزاد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.7%، مقارنة بالتقديرات البالغة 1.1% و0.5%.
في وقت سابق من هذا الشهر، قالت وزيرة التجارة الأمريكية، إن هناك تباطؤا في نمو اقتصاد الولايات المتحدة، لكن ليس هناك "ركود خطير" يلوح في الأفق، متوقعة أن يعود الاقتصاد إلى مستوياته التقليدية.
قد تدفع قراءة التضخم الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني موقفا أكثر تشددا. قال البنك سابقا إنه "لتجنب ارتفاع معدلات التضخم، قد تحتاج أسعار الفائدة إلى الاستمرار في الارتفاع لفترة أطول، حتى لو أدى ذلك إلى أداء اقتصادي أبطأ، وشهد هذا ارتفاعا بيانيا لعوائد سندات الخزانة مرة أخرى".
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