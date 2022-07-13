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الحزب الشيوعي الروسي يحث بلاده على الانسحاب من منظمة الصحة العالمية
الحزب الشيوعي الروسي يحث بلاده على الانسحاب من منظمة الصحة العالمية
دعا الحزب الشيوعي الروسي روسيا إلى الانسحاب من منظمة الصحة العالمية إذا اعترفت بالجنس الثالث، وإنشاء منظمتها الخاصة التي ستتعامل مع صحة سكان الكوكب. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T16:22+0000
2022-07-13T16:24+0000
روسيا
العالم
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وقال رئيس الحزب سيرغي مالينكوفيتش لوكالة "سبوتنيك": "ستفقد منظمة الصحة العالمية سلطتها الأخيرة في العالم إذا اعترفت بما يسمى بالجنس الثالث".وأضاف: "نعتقد أنه إذا ارتكبت منظمة الصحة العالمية هذا الخطأ الفادح، فإن على روسيا، كدولة ذات قيم تقليدية، أن تترك منظمة الصحة العالمية وأن تنشئ منظمة أخرى تحت رعايتها تتعامل مع صحة سكان الكوكب".في وقت سابق، أفاد عدد من وسائل الإعلام، نقلاً عن منظمة الصحة العالمية، أن منظمة الصحة العالمية أصدرت منهجية جديدة، يترتب على ذلك أن جنس الشخص لا يقتصر على الذكور والإناث.
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روسيا, العالم

الحزب الشيوعي الروسي يحث بلاده على الانسحاب من منظمة الصحة العالمية

16:22 GMT 13.07.2022 (تم التحديث: 16:24 GMT 13.07.2022)
© AFP 2022 / YURI GRIPASمقر منظمة الصحة العالمية
مقر منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© AFP 2022 / YURI GRIPAS
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دعا الحزب الشيوعي الروسي روسيا إلى الانسحاب من منظمة الصحة العالمية إذا اعترفت بالجنس الثالث، وإنشاء منظمتها الخاصة التي ستتعامل مع صحة سكان الكوكب.
وقال رئيس الحزب سيرغي مالينكوفيتش لوكالة "سبوتنيك": "ستفقد منظمة الصحة العالمية سلطتها الأخيرة في العالم إذا اعترفت بما يسمى بالجنس الثالث".
وأضاف: "نعتقد أنه إذا ارتكبت منظمة الصحة العالمية هذا الخطأ الفادح، فإن على روسيا، كدولة ذات قيم تقليدية، أن تترك منظمة الصحة العالمية وأن تنشئ منظمة أخرى تحت رعايتها تتعامل مع صحة سكان الكوكب".
في وقت سابق، أفاد عدد من وسائل الإعلام، نقلاً عن منظمة الصحة العالمية، أن منظمة الصحة العالمية أصدرت منهجية جديدة، يترتب على ذلك أن جنس الشخص لا يقتصر على الذكور والإناث.
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