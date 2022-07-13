https://arabic.sputniknews.com/20220713/الحزب-الشيوعي-الروسي-يحث-على-الانسحاب-من-منظمة-الصحة-العالمية-1065031412.html
الحزب الشيوعي الروسي يحث بلاده على الانسحاب من منظمة الصحة العالمية
الحزب الشيوعي الروسي يحث بلاده على الانسحاب من منظمة الصحة العالمية
دعا الحزب الشيوعي الروسي روسيا إلى الانسحاب من منظمة الصحة العالمية إذا اعترفت بالجنس الثالث، وإنشاء منظمتها الخاصة التي ستتعامل مع صحة سكان الكوكب. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T16:22+0000
2022-07-13T16:22+0000
2022-07-13T16:24+0000
روسيا
العالم
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وقال رئيس الحزب سيرغي مالينكوفيتش لوكالة "سبوتنيك": "ستفقد منظمة الصحة العالمية سلطتها الأخيرة في العالم إذا اعترفت بما يسمى بالجنس الثالث".وأضاف: "نعتقد أنه إذا ارتكبت منظمة الصحة العالمية هذا الخطأ الفادح، فإن على روسيا، كدولة ذات قيم تقليدية، أن تترك منظمة الصحة العالمية وأن تنشئ منظمة أخرى تحت رعايتها تتعامل مع صحة سكان الكوكب".في وقت سابق، أفاد عدد من وسائل الإعلام، نقلاً عن منظمة الصحة العالمية، أن منظمة الصحة العالمية أصدرت منهجية جديدة، يترتب على ذلك أن جنس الشخص لا يقتصر على الذكور والإناث.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
الحزب الشيوعي الروسي يحث بلاده على الانسحاب من منظمة الصحة العالمية
16:22 GMT 13.07.2022 (تم التحديث: 16:24 GMT 13.07.2022) تابعنا عبر
دعا الحزب الشيوعي الروسي روسيا إلى الانسحاب من منظمة الصحة العالمية إذا اعترفت بالجنس الثالث، وإنشاء منظمتها الخاصة التي ستتعامل مع صحة سكان الكوكب.
وقال رئيس الحزب سيرغي مالينكوفيتش لوكالة "سبوتنيك": "ستفقد منظمة الصحة العالمية سلطتها الأخيرة في العالم إذا اعترفت بما يسمى بالجنس الثالث".
وأضاف: "نعتقد أنه إذا ارتكبت منظمة الصحة العالمية هذا الخطأ الفادح، فإن على روسيا، كدولة ذات قيم تقليدية، أن تترك منظمة الصحة العالمية وأن تنشئ منظمة أخرى تحت رعايتها تتعامل مع صحة سكان الكوكب".
في وقت سابق، أفاد عدد من وسائل الإعلام، نقلاً عن منظمة الصحة العالمية، أن منظمة الصحة العالمية أصدرت منهجية جديدة، يترتب على ذلك أن جنس الشخص لا يقتصر على الذكور والإناث.