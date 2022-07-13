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الخارجية الإيرانية: العلاقات الإيرانية الروسية استراتيجية وهناك قرار بتطويرها لأعلى مستوى
الخارجية الإيرانية: العلاقات الإيرانية الروسية استراتيجية وهناك قرار بتطويرها لأعلى مستوى
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن "العلاقات الإيرانية الروسية استراتيجية وهناك قرار بتطويرها لأعلى مستوى". 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T08:36+0000
2022-07-13T08:36+0000
أخبار إيران
روسيا
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طهران - سبوتنيك. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن "هناك سعيا لتطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا لتصل إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين".وأضاف أن "روسيا بلد مهم في المنطقة ولدينا جدية للتعاون مع روسيا في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية. ولحسن الحظ لدينا تعاون وعلاقات جيدة مع تركيا وروسيا".وكانت الخارجية الإيرانية قد ردت على التصريحات الأمريكية بشأن بيع إيران طائرات مسيرة حديثة لروسيا بالتزامن مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بأن التعاون في مجال التقنيات الحديثة مع روسيا بدأ قبل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ولم يطرأ عليه جديد.وصرحت الخارجية الإيرانية في بيان: "تاريخ التعاون بين إيران وروسيا في مجال التقنيات العسكرية الحديثة يعود إلى قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، ولم يكن هناك تطور خاص في هذا الصدد مؤخرًا".وتابع أن "ادعاء المسؤول الأمريكي (مستشار الأمن القومي جيك سوليفان) يأتي بعد سنوات من قيام الغرب بتحويل بعض الدول المحتلة من قبلهم في منطقة غرب آسيا لمخازن أسلحة فتاكة متنوعة".
https://arabic.sputniknews.com/20220712/إيران-ترد-على-التصريحات-الأمريكية-حول-تزويد-روسيا-بطائرات-إيرانية-مسيرة-1064989274.html
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أخبار إيران, روسيا

الخارجية الإيرانية: العلاقات الإيرانية الروسية استراتيجية وهناك قرار بتطويرها لأعلى مستوى

08:36 GMT 13.07.2022
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© Sputnik . Sipo
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن "العلاقات الإيرانية الروسية استراتيجية وهناك قرار بتطويرها لأعلى مستوى".
طهران - سبوتنيك. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن "هناك سعيا لتطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا لتصل إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين".
الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
إيران ترد على التصريحات الأمريكية حول تزويد روسيا بطائرات إيرانية مسيرة
أمس, 11:32 GMT
وأضاف أن "روسيا بلد مهم في المنطقة ولدينا جدية للتعاون مع روسيا في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية. ولحسن الحظ لدينا تعاون وعلاقات جيدة مع تركيا وروسيا".
وكانت الخارجية الإيرانية قد ردت على التصريحات الأمريكية بشأن بيع إيران طائرات مسيرة حديثة لروسيا بالتزامن مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بأن التعاون في مجال التقنيات الحديثة مع روسيا بدأ قبل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ولم يطرأ عليه جديد.
وصرحت الخارجية الإيرانية في بيان: "تاريخ التعاون بين إيران وروسيا في مجال التقنيات العسكرية الحديثة يعود إلى قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، ولم يكن هناك تطور خاص في هذا الصدد مؤخرًا".
وأضاف البيان أن "موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الأحداث في أوكرانيا واضح تمامًا، وقد تم الإعلان عنه رسميًا عدة مرات".
وتابع أن "ادعاء المسؤول الأمريكي (مستشار الأمن القومي جيك سوليفان) يأتي بعد سنوات من قيام الغرب بتحويل بعض الدول المحتلة من قبلهم في منطقة غرب آسيا لمخازن أسلحة فتاكة متنوعة".
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Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:26 GMT
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