https://arabic.sputniknews.com/20220713/الخارجية-الروسية-تحدد-شروط-تمديد-نقل-الغاز-عبر-أوكرانيا--1065008559.html
الخارجية الروسية تحدد شروط تمديد نقل الغاز عبر أوكرانيا
الخارجية الروسية تحدد شروط تمديد نقل الغاز عبر أوكرانيا
أعلن دميتري بيريشيفسكي، مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، بمقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن موسكو يمكن أن تمدد نقل الغاز عبر أوكرانيا بعد... 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T06:15+0000
2022-07-13T06:15+0000
2022-07-13T06:28+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ينتهي العقد الحالي لنقل الغاز عبر أراضي أوكرانيا في عام 2024.وقال: "أعلن الاتحاد الأوروبي سياسة التخلي عن الغاز الطبيعي الروسي. وهذا يعني التخلي عن النقل عبر أوكرانيا وحرمان كييف من الدخل منه. إذا استمر الطلب من المستهلكين الأوروبيين وكان نظام نقل الغاز الأوكراني في حالة عمل، فستكون روسيا مستعدة للنظر، من بين خيارات أخرى، في إمكانية استمرار النقل عبر أوكرانيا".وشدد على أن روسيا تفي بجميع التزاماتها بموجب العقد الحالي، مذكرا بأن النقل في الوقت الحالي "مقيد من السلطات الأوكرانية التي رفضت نقل الغاز عبر محطة قياس الغاز سوخرانيفكا".
https://arabic.sputniknews.com/20220712/نوفاك-قرارات-التخلي-عن-الغاز-الروسي-مفاجئة-وغير-منطقية-1064987890.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية تحدد شروط تمديد نقل الغاز عبر أوكرانيا
06:15 GMT 13.07.2022 (تم التحديث: 06:28 GMT 13.07.2022) تابعنا عبر
أعلن دميتري بيريشيفسكي، مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، بمقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن موسكو يمكن أن تمدد نقل الغاز عبر أوكرانيا بعد عام 2024 إذا استمر الطلب في أوروبا وكانت المنظومة الأوكرانية لنقل الغاز في حالة صالحة للعمل.
ينتهي العقد الحالي لنقل الغاز عبر أراضي أوكرانيا في عام 2024.
وقال: "أعلن الاتحاد الأوروبي سياسة التخلي عن الغاز الطبيعي الروسي. وهذا يعني التخلي عن النقل عبر أوكرانيا وحرمان كييف من الدخل منه. إذا استمر الطلب من المستهلكين الأوروبيين وكان نظام نقل الغاز الأوكراني في حالة عمل، فستكون روسيا مستعدة للنظر، من بين خيارات أخرى، في إمكانية استمرار النقل عبر أوكرانيا".
وشدد على أن روسيا تفي بجميع التزاماتها بموجب العقد الحالي، مذكرا بأن النقل في الوقت الحالي "مقيد من السلطات الأوكرانية التي رفضت نقل الغاز عبر محطة قياس الغاز سوخرانيفكا".