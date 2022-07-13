https://arabic.sputniknews.com/20220713/الخارجية-الروسية-رد-موسكو-على-العقوبات-الغربية-قد-يكون-مؤلما-للغاية-1065005976.html
الخارجية الروسية: رد موسكو على العقوبات الغربية قد يكون مؤلما للغاية
الخارجية الروسية: رد موسكو على العقوبات الغربية قد يكون مؤلما للغاية
أكد مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريشيفسكي، أن رد موسكو على العقوبات الغربية قد يكون مؤلمًا للغاية، حيث يجب على الدول... 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T01:11+0000
2022-07-13T01:11+0000
2022-07-13T01:11+0000
أخبار ليبيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيريشيفسكي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "من الواضح أن الدول الغربية تستنفد بالفعل اقتصادها ومواطنيها بهجماتها المعادية لروسيا".وأضاف بيريشيفسكي: "روسيا ليست المسؤولة عن حقيقة أن الأوروبيين مهددون بقضاء فصل الشتاء بدون تدفئة، وحرارة الصيف بدون تكييف. والعقوبات ضدنا تتحول إلى طفرة بالنسبة للاقتصادات الغربية، ومرة أخرى نحن مقتنعون بذلك".ولفت بيريشيفسكي إلى أن روسيا حتى الآن "لم تتخذ، في الواقع، الإجراءات المضادة بكامل قوتها".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا. في حين اعتبرت موسكو أن العقوبات الأوروبية سيكون لها تأثير مدمّر ذاتي على دول المنطقة الأوروبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/بوتين-العقوبات-المفروضة-ضد-روسيا-تسبب-ضررا-أكبر-لمن-يفرضها-1064870702.html
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أخبار ليبيا اليوم
الخارجية الروسية: رد موسكو على العقوبات الغربية قد يكون مؤلما للغاية
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أكد مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريشيفسكي، أن رد موسكو على العقوبات الغربية قد يكون مؤلمًا للغاية، حيث يجب على الدول الأوروبية أن تفهم أنها تستنفد اقتصاداتها بنفسها من خلال العقوبات التي فرضتها ضد موسكو.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بيريشيفسكي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "من الواضح أن الدول الغربية تستنفد بالفعل اقتصادها ومواطنيها بهجماتها المعادية لروسيا".
وأضاف بيريشيفسكي: "روسيا ليست المسؤولة عن حقيقة أن الأوروبيين مهددون بقضاء فصل الشتاء بدون تدفئة، وحرارة الصيف بدون تكييف. والعقوبات ضدنا تتحول إلى طفرة بالنسبة للاقتصادات الغربية، ومرة أخرى نحن مقتنعون بذلك".
ولفت بيريشيفسكي إلى أن روسيا حتى الآن "لم تتخذ، في الواقع، الإجراءات المضادة بكامل قوتها".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا. في حين اعتبرت موسكو أن العقوبات الأوروبية سيكون لها تأثير مدمّر ذاتي على دول المنطقة الأوروبية.