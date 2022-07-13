https://arabic.sputniknews.com/20220713/الدفاع-الروسية-القضاء-على-المجموعة-التخريبية-التي-تم-نقلها-من-كييف-إلى-خاركوف-1065015003.html

الدفاع الروسية: القضاء على المجموعة التخريبية التي تم نقلها من كييف إلى خاركوف

الدفاع الروسية: القضاء على المجموعة التخريبية التي تم نقلها من كييف إلى خاركوف

صرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين اليوم الأربعاء، أن الطيران الروسي قتل نحو 420 مسلحًا أوكرانيًا في نيكولاييف بأسلحة عالية الدقة. 13.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-13T08:53+0000

2022-07-13T08:53+0000

2022-07-13T09:14+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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وأوضحت: "العدو يتكبد خسائر فادحة في جميع الاتجاهات. الصواريخ عالية الدقة التي تم إطلاقها من الجو على أراضي مصنع لبناء السفن في مدينة نيكولاييف قتلت نحو 350 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية و20 وحدة من المعدات العسكرية من احتياطي القوات المسلحة الأوكرانية.وتابعت أن "القوات الجوية دمرت بضربة بأسلحة دقيقة التوجيه للقوات الجوية الروسية في نقطة الانتشار المؤقت لكتيبة المدفعية التابعة للواء المشاة 59 الآلي في الجزء الشرقي من مدينة نيكولاييف، ما يصل إلى 70 جنديًا من وحدات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وعشرة مدافع ذاتية الدفع (هاوتزر) غفوزديكا وأكثر من 10 وحدات من معدات السيارات والمعدات الخاصة".وأكدت أن المقاتلات الروسية أسقطت ثلاث طائرات من طراز سو-25 وسو-24 في الجو في جمهورية دونيتسك، بالإضافة إلى واحدة من طراز ميغ-29 في منطقة نيكولايف. وأن القوات المسلحة دمرت فوجا من راجمات "أوراغان" للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك. كما أشارت إلى أنه "تم تصفية مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة للكتيبة 242 من لواء الدفاع الإقليمي رقم 241 التي تم نقلها من كييف إلى منطقة قرية ديمنتييفكا بمقاطعة خاركوف. وقتل خمسة مسلحين على الفور، وتم أسر 10 جنود أوكرانيين آخرين".

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أخبار أوكرانيا