https://arabic.sputniknews.com/20220713/الرئيس-السريلانكي-المنتهية-ولايته-يطلب-حق-اللجوء-في-بلد-آسيوي-1065019203.html
الرئيس السريلانكي المنتهية ولايته يطلب "حق اللجوء" في بلد آسيوي
الرئيس السريلانكي المنتهية ولايته يطلب "حق اللجوء" في بلد آسيوي
أفاد إعلام سيرلانكي نقلاً عن مصادر أن رئيس البلاد المنتهية ولايته، غوتابايا راجاباكسا، سيغادر من جزر المالديف جوًا إلى سنغافورة مساء اليوم الأربعاء. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T11:29+0000
2022-07-13T11:29+0000
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العالم
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ووفقًا لمصادر تلفزيون ريبابليك، سيتم منح راجاباكسا حق اللجوء في سنغافورة، بعد أن تحط طائرته في سنغافورة يوم غد الخميس الساعة 07.05 بالتوقيت المحلي.واقتحم متظاهرون في عاصمة سريلانكا، كولومبو، مكتب رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكراماسينغي، بحسب ما نقله مراسل "سبوتنيك".وحاولت قوات الأمن المحلية تفريق المتظاهرين مستخدمة الغاز المسيل للدموع.وفي 9 تموز/ يوليو استولى المشاركون في احتجاج حاشد استمر شهورا ضد حكومة الرئيس جوتاباي راجاباكسا، في كولومبو، على مقر الرئيس ورئيس الوزراء. وأعلن رئيس الدولة استقالته في 13 يوليو/ تموز ، وبحسب وسائل الإعلام ، فقد غادر البلاد، وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ.
https://arabic.sputniknews.com/20220713/رئيس-وزراء-سريلانكا-يوجه-أوامره-لقوات-الجيش-والشرطة-لإعادة-ضبط-الأمن-في-البلاد-1065017250.html
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العالم
الرئيس السريلانكي المنتهية ولايته يطلب "حق اللجوء" في بلد آسيوي
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أفاد إعلام سيرلانكي نقلاً عن مصادر أن رئيس البلاد المنتهية ولايته، غوتابايا راجاباكسا، سيغادر من جزر المالديف جوًا إلى سنغافورة مساء اليوم الأربعاء.
ووفقًا لمصادر تلفزيون ريبابليك
، سيتم منح راجاباكسا حق اللجوء في سنغافورة، بعد أن تحط طائرته في سنغافورة يوم غد الخميس الساعة 07.05 بالتوقيت المحلي.
واقتحم متظاهرون في عاصمة سريلانكا، كولومبو، مكتب رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكراماسينغي، بحسب ما نقله مراسل "سبوتنيك".
وحاولت قوات الأمن المحلية تفريق المتظاهرين مستخدمة الغاز المسيل للدموع.
وفي 9 تموز/ يوليو استولى المشاركون في احتجاج حاشد استمر شهورا ضد حكومة الرئيس جوتاباي راجاباكسا، في كولومبو، على مقر الرئيس ورئيس الوزراء. وأعلن رئيس الدولة استقالته في 13 يوليو/ تموز ، وبحسب وسائل الإعلام ، فقد غادر البلاد، وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ
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