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https://arabic.sputniknews.com/20220713/الرئيس-السريلانكي-المنتهية-ولايته-يطلب-حق-اللجوء-في-بلد-آسيوي-1065019203.html
الرئيس السريلانكي المنتهية ولايته يطلب "حق اللجوء" في بلد آسيوي
الرئيس السريلانكي المنتهية ولايته يطلب "حق اللجوء" في بلد آسيوي
أفاد إعلام سيرلانكي نقلاً عن مصادر أن رئيس البلاد المنتهية ولايته، غوتابايا راجاباكسا، سيغادر من جزر المالديف جوًا إلى سنغافورة مساء اليوم الأربعاء. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T11:29+0000
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العالم
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ووفقًا لمصادر تلفزيون ريبابليك، سيتم منح راجاباكسا حق اللجوء في سنغافورة، بعد أن تحط طائرته في سنغافورة يوم غد الخميس الساعة 07.05 بالتوقيت المحلي.واقتحم متظاهرون في عاصمة سريلانكا، كولومبو، مكتب رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكراماسينغي، بحسب ما نقله مراسل "سبوتنيك".وحاولت قوات الأمن المحلية تفريق المتظاهرين مستخدمة الغاز المسيل للدموع.وفي 9 تموز/ يوليو استولى المشاركون في احتجاج حاشد استمر شهورا ضد حكومة الرئيس جوتاباي راجاباكسا، في كولومبو، على مقر الرئيس ورئيس الوزراء. وأعلن رئيس الدولة استقالته في 13 يوليو/ تموز ، وبحسب وسائل الإعلام ، فقد غادر البلاد، وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ.
https://arabic.sputniknews.com/20220713/رئيس-وزراء-سريلانكا-يوجه-أوامره-لقوات-الجيش-والشرطة-لإعادة-ضبط-الأمن-في-البلاد-1065017250.html
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العالم

الرئيس السريلانكي المنتهية ولايته يطلب "حق اللجوء" في بلد آسيوي

11:29 GMT 13.07.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARAرئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا
رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARA
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أفاد إعلام سيرلانكي نقلاً عن مصادر أن رئيس البلاد المنتهية ولايته، غوتابايا راجاباكسا، سيغادر من جزر المالديف جوًا إلى سنغافورة مساء اليوم الأربعاء.
ووفقًا لمصادر تلفزيون ريبابليك، سيتم منح راجاباكسا حق اللجوء في سنغافورة، بعد أن تحط طائرته في سنغافورة يوم غد الخميس الساعة 07.05 بالتوقيت المحلي.
واقتحم متظاهرون في عاصمة سريلانكا، كولومبو، مكتب رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكراماسينغي، بحسب ما نقله مراسل "سبوتنيك".
الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة طلاب الدبلوم الوطني العالي المطالبة باستقالة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، في كولومبو، سريلانكا 21 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
رئيس وزراء سريلانكا يوجه أوامره لقوات الجيش والشرطة لإعادة ضبط الأمن في البلاد
10:21 GMT
وحاولت قوات الأمن المحلية تفريق المتظاهرين مستخدمة الغاز المسيل للدموع.
وفي 9 تموز/ يوليو استولى المشاركون في احتجاج حاشد استمر شهورا ضد حكومة الرئيس جوتاباي راجاباكسا، في كولومبو، على مقر الرئيس ورئيس الوزراء. وأعلن رئيس الدولة استقالته في 13 يوليو/ تموز ، وبحسب وسائل الإعلام ، فقد غادر البلاد، وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ.
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Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:48 GMT
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