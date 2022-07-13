عربي
محتجون سريلانكيون يقتحمون مكتب رئيس الوزراء
https://arabic.sputniknews.com/20220713/السعودية-انحراف-طائرة-في-مطار-الملك-عبد-العزيز-أثناء-هبوطها-1065014875.html
السعودية... انحراف طائرة في مطار الملك عبد العزيز أثناء هبوطها
السعودية... انحراف طائرة في مطار الملك عبد العزيز أثناء هبوطها
أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، انحراف طائرة على مدرج L A534، من دون أن تسجيل أي إصابات، بين الطاقم الذي كان على متنها، وهم 5 أفراد. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T08:52+0000
2022-07-13T08:52+0000
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101773/54/1017735472_0:110:2115:1300_1920x0_80_0_0_13d36241d002f176a8f84e0dc17f8334.jpg
وذكرت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، في بيان عبر حسابها على تويتر، أن "طائرة "Gulfstream 400" تعرضت لانحراف على مدرج L A534 صباح اليوم الساعة 8:10 ص، من دون أن تسجل أي إصابات، بين الطاقم الذي كان على متنها".وأضافت أن "فرق الطوارئ باشرت الحادث على الفور، حيث يقوم الفريق المختص بالتحقيق في تفاصيل الحادثة وتحديد أسبابها"، مؤكدة أن حركة الإقلاع والهبوط لم تتأثر مطلقاً بالحادث.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101773/54/1017735472_118:0:1997:1409_1920x0_80_0_0_e61a79a98edc23e39f013f19c93d5edf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم

السعودية... انحراف طائرة في مطار الملك عبد العزيز أثناء هبوطها

08:52 GMT 13.07.2022
© AFP 2022 / PEDRO ARMESTREطائرة سعودية
طائرة سعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© AFP 2022 / PEDRO ARMESTRE
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، انحراف طائرة على مدرج L A534، من دون أن تسجيل أي إصابات، بين الطاقم الذي كان على متنها، وهم 5 أفراد.
وذكرت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، في بيان عبر حسابها على تويتر، أن "طائرة "Gulfstream 400" تعرضت لانحراف على مدرج L A534 صباح اليوم الساعة 8:10 ص، من دون أن تسجل أي إصابات، بين الطاقم الذي كان على متنها".
وأضافت أن "فرق الطوارئ باشرت الحادث على الفور، حيث يقوم الفريق المختص بالتحقيق في تفاصيل الحادثة وتحديد أسبابها"، مؤكدة أن حركة الإقلاع والهبوط لم تتأثر مطلقاً بالحادث.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала