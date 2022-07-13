https://arabic.sputniknews.com/20220713/السعودية-انحراف-طائرة-في-مطار-الملك-عبد-العزيز-أثناء-هبوطها-1065014875.html
السعودية... انحراف طائرة في مطار الملك عبد العزيز أثناء هبوطها
السعودية... انحراف طائرة في مطار الملك عبد العزيز أثناء هبوطها
أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، انحراف طائرة على مدرج L A534، من دون أن تسجيل أي إصابات، بين الطاقم الذي كان على متنها، وهم 5 أفراد. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T08:52+0000
2022-07-13T08:52+0000
2022-07-13T08:52+0000
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101773/54/1017735472_0:110:2115:1300_1920x0_80_0_0_13d36241d002f176a8f84e0dc17f8334.jpg
وذكرت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، في بيان عبر حسابها على تويتر، أن "طائرة "Gulfstream 400" تعرضت لانحراف على مدرج L A534 صباح اليوم الساعة 8:10 ص، من دون أن تسجل أي إصابات، بين الطاقم الذي كان على متنها".وأضافت أن "فرق الطوارئ باشرت الحادث على الفور، حيث يقوم الفريق المختص بالتحقيق في تفاصيل الحادثة وتحديد أسبابها"، مؤكدة أن حركة الإقلاع والهبوط لم تتأثر مطلقاً بالحادث.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101773/54/1017735472_118:0:1997:1409_1920x0_80_0_0_e61a79a98edc23e39f013f19c93d5edf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم
السعودية... انحراف طائرة في مطار الملك عبد العزيز أثناء هبوطها
تابعنا عبر
أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، انحراف طائرة على مدرج L A534، من دون أن تسجيل أي إصابات، بين الطاقم الذي كان على متنها، وهم 5 أفراد.
وذكرت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، في بيان عبر حسابها على تويتر
، أن "طائرة "Gulfstream 400" تعرضت لانحراف على مدرج L A534 صباح اليوم الساعة 8:10 ص، من دون أن تسجل أي إصابات، بين الطاقم الذي كان على متنها".
وأضافت أن "فرق الطوارئ باشرت الحادث على الفور، حيث يقوم الفريق المختص بالتحقيق في تفاصيل الحادثة وتحديد أسبابها"، مؤكدة أن حركة الإقلاع والهبوط لم تتأثر مطلقاً بالحادث.