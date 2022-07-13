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محتجون سريلانكيون يقتحمون مكتب رئيس الوزراء
https://arabic.sputniknews.com/20220713/السفارة-الروسية-في-سريلانكا-تواصل-عملها-وتنصح-مواطنيها-بالحذر-1065015328.html
السفارة الروسية في سريلانكا تواصل عملها وتنصح مواطنيها بالحذر
السفارة الروسية في سريلانكا تواصل عملها وتنصح مواطنيها بالحذر
صرحت البعثة الدبلوماسية الروسية في عاصمة سريلانكا، كولومبو، أنها لا تزال تقدم خدماتها القنصلية للمواطنين الروس في السفارة الروسية في سريلانكا كالمعتاد، لكن... 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T09:15+0000
2022-07-13T09:15+0000
العالم
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وقالت البعثة لوكالة "سبوتنيك" : "السفارة تعمل، الخدمات القنصلية جارية كالمعتاد. فيما يتعلق بالأحداث الجارية، أصدرنا توصية للروس الموجودين الآن في سريلانكا، نحثهم فيها على توخي الحذر وتجنب الأماكن المزدحمة".أفيد في وقت سابق أن السفارة الأمريكية في كولومبو توقفت مؤقتا عن استقبال المواطنين بشأن القضايا القنصلية والتأشيرات فيما يتعلق بالاحتجاجات التي تجري في عاصمة سريلانكا واحتمال تكرار أعمال الشغب، التي شهدت في 9 يوليو / تموز اعتقل المتظاهرون رئيس الدولة ورئيس الوزراء. هذا وتقع السفارة الأمريكية في كولومبو على مقربة شديدة من المنطقة التي تدور فيها الاحتجاجات.هذا وأعلنت سريلانكا حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد إلى أجل غير مسمى، بعد ساعات من فرار الرئيس جوتابايا راجاباكسا من البلاد.وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغه دينوك كولومباج لوكالة "فرانس برس"، "منذ خروج الرئيس من البلاد تم إعلان حالة الطوارئ للتعامل مع الوضع في البلاد، وفرض قيود على المنطقة الغربية".
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العالم

السفارة الروسية في سريلانكا تواصل عملها وتنصح مواطنيها بالحذر

09:15 GMT 13.07.2022
© AP Photo / Rafiq Maqboolاقتحام المقر الرئاسي لرئيس الدولة ورئيس الوزراء السريلانكي غوتابايا راجاباكسا، كولومبو، سريلانكا 11 يوليو 2022
اقتحام المقر الرئاسي لرئيس الدولة ورئيس الوزراء السريلانكي غوتابايا راجاباكسا، كولومبو، سريلانكا 11 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Rafiq Maqbool
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صرحت البعثة الدبلوماسية الروسية في عاصمة سريلانكا، كولومبو، أنها لا تزال تقدم خدماتها القنصلية للمواطنين الروس في السفارة الروسية في سريلانكا كالمعتاد، لكن تنصح المواطنين الروس بتوخي الحذر وتجنب الأماكن المزدحمة.
وقالت البعثة لوكالة "سبوتنيك" : "السفارة تعمل، الخدمات القنصلية جارية كالمعتاد. فيما يتعلق بالأحداث الجارية، أصدرنا توصية للروس الموجودين الآن في سريلانكا، نحثهم فيها على توخي الحذر وتجنب الأماكن المزدحمة".
أفيد في وقت سابق أن السفارة الأمريكية في كولومبو توقفت مؤقتا عن استقبال المواطنين بشأن القضايا القنصلية والتأشيرات فيما يتعلق بالاحتجاجات التي تجري في عاصمة سريلانكا واحتمال تكرار أعمال الشغب، التي شهدت في 9 يوليو / تموز اعتقل المتظاهرون رئيس الدولة ورئيس الوزراء.
هذا وتقع السفارة الأمريكية في كولومبو على مقربة شديدة من المنطقة التي تدور فيها الاحتجاجات.
هذا وأعلنت سريلانكا حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد إلى أجل غير مسمى، بعد ساعات من فرار الرئيس جوتابايا راجاباكسا من البلاد.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغه دينوك كولومباج لوكالة "فرانس برس"، "منذ خروج الرئيس من البلاد تم إعلان حالة الطوارئ للتعامل مع الوضع في البلاد، وفرض قيود على المنطقة الغربية".
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