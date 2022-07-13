السفارة الروسية في سريلانكا تواصل عملها وتنصح مواطنيها بالحذر
© AP Photo / Rafiq Maqboolاقتحام المقر الرئاسي لرئيس الدولة ورئيس الوزراء السريلانكي غوتابايا راجاباكسا، كولومبو، سريلانكا 11 يوليو 2022
© AP Photo / Rafiq Maqbool
صرحت البعثة الدبلوماسية الروسية في عاصمة سريلانكا، كولومبو، أنها لا تزال تقدم خدماتها القنصلية للمواطنين الروس في السفارة الروسية في سريلانكا كالمعتاد، لكن تنصح المواطنين الروس بتوخي الحذر وتجنب الأماكن المزدحمة.
وقالت البعثة لوكالة "سبوتنيك" : "السفارة تعمل، الخدمات القنصلية جارية كالمعتاد. فيما يتعلق بالأحداث الجارية، أصدرنا توصية للروس الموجودين الآن في سريلانكا، نحثهم فيها على توخي الحذر وتجنب الأماكن المزدحمة".
أفيد في وقت سابق أن السفارة الأمريكية في كولومبو توقفت مؤقتا عن استقبال المواطنين بشأن القضايا القنصلية والتأشيرات فيما يتعلق بالاحتجاجات التي تجري في عاصمة سريلانكا واحتمال تكرار أعمال الشغب، التي شهدت في 9 يوليو / تموز اعتقل المتظاهرون رئيس الدولة ورئيس الوزراء.
هذا وتقع السفارة الأمريكية في كولومبو على مقربة شديدة من المنطقة التي تدور فيها الاحتجاجات.
Out of an abundance of caution, Consular is canceling our Wednesday afternoon services (American citizen services and NIV passback) as well as all consular services on Thursday. We apologize for any inconvenience and will reschedule all canceled appointments. #ConsularWednesday pic.twitter.com/MzK2b6Sahz— U.S. Embassy Colombo (@USEmbSL) July 13, 2022
هذا وأعلنت سريلانكا حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد إلى أجل غير مسمى، بعد ساعات من فرار الرئيس جوتابايا راجاباكسا من البلاد.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغه دينوك كولومباج لوكالة "فرانس برس"، "منذ خروج الرئيس من البلاد تم إعلان حالة الطوارئ للتعامل مع الوضع في البلاد، وفرض قيود على المنطقة الغربية".