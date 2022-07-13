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https://arabic.sputniknews.com/20220713/السلطات-أوكرانيا-تضرم-النار-في-حقول-القمح-على-الحدود-مع-منطقة-خيرسون-1065008818.html
السلطات: أوكرانيا تضرم النار في حقول القمح على الحدود مع منطقة خيرسون
السلطات: أوكرانيا تضرم النار في حقول القمح على الحدود مع منطقة خيرسون
أعلن كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، أن أوكرانيا بدأت في إشعال النار في حقول القمح على الحدود مع منطقة خيرسون. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T06:33+0000
2022-07-13T06:33+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال ستريموسوف لوكالة "سبوتنيك": "لقد حلقوا بمروحية وأشعلوا النار في حقول القمح على خط الترسيم. هذا نظام نازي".ووفقا له، فإن نظام كييف الحالي يعيش على المنح من الغرب الجماعي، وهو غير مهتم بالناس العاديين.وأضاف نائب رئيس الإدارة: "إنهم يحصلون على رواتبهم، وماذا يفعل الناس العاديون، وسكان أوكرانيا - يظل هذا السؤال مفتوحًا".
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أخبار أوكرانيا

السلطات: أوكرانيا تضرم النار في حقول القمح على الحدود مع منطقة خيرسون

06:33 GMT 13.07.2022
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حقل قمح - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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أعلن كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، أن أوكرانيا بدأت في إشعال النار في حقول القمح على الحدود مع منطقة خيرسون.
وقال ستريموسوف لوكالة "سبوتنيك": "لقد حلقوا بمروحية وأشعلوا النار في حقول القمح على خط الترسيم. هذا نظام نازي".
ووفقا له، فإن نظام كييف الحالي يعيش على المنح من الغرب الجماعي، وهو غير مهتم بالناس العاديين.
وأضاف نائب رئيس الإدارة: "إنهم يحصلون على رواتبهم، وماذا يفعل الناس العاديون، وسكان أوكرانيا - يظل هذا السؤال مفتوحًا".
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