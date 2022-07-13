https://arabic.sputniknews.com/20220713/السلطات-المحلية-في-سلوفاكيا-لم-نتلق-المال-من-الاتحاد-الأوروبي-لمساعدة-اللاجئين-الأوكرانيين-1065039319.html
السلطات المحلية في سلوفاكيا: لم نتلق المال من الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين
السلطات المحلية في سلوفاكيا: لم نتلق المال من الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين
أعلنت السلطات المحلية في سلوفاكيا، أنها لم تتلق بعد الأموال من صناديق الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T23:33+0000
2022-07-13T23:33+0000
2022-07-13T23:33+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار أوكرانيا
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موسكو – سبوتنيك. وقال مسؤول محلي في مدينة نيترا، توماس غولوبيك، نقلاً عن بوابة "يورو أكتيف": "للأسف، لم نتلق شيئاً من الحكومة".ووفقاً له، ميزانية المدينة قد تتحمل مساعدة اللاجئين الأوكرانيين في فصل الصيف، لكنه من غير واضح ماذا سيحدث بعد ذلك.وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أكدت الشهر الماضي، أنه على مدار الأزمة في أوكرانيا، وصل 7.5 مليون لاجئ أوكراني إلى الاتحاد الأوروبي، ولا يزال ثلاثة ملايين منهم يقيمون في الاتحاد الأوروبي.ويذكر أن القوات المسلحة الروسية، أطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف هذه العملية بأنه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
https://arabic.sputniknews.com/20220710/السلطات-الرومانية-أكثر-من-44-ألف-لاجئ-أوكراني-دخلوا-البلاد-في-الـ-48-ساعة-الماضية-1064922024.html
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أخبار أوكرانيا
السلطات المحلية في سلوفاكيا: لم نتلق المال من الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين
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أعلنت السلطات المحلية في سلوفاكيا، أنها لم تتلق بعد الأموال من صناديق الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين.
موسكو – سبوتنيك
. وقال مسؤول محلي في مدينة نيترا، توماس غولوبيك، نقلاً عن بوابة "يورو أكتيف": "للأسف، لم نتلق شيئاً من الحكومة".
ووفقاً له، ميزانية المدينة قد تتحمل مساعدة اللاجئين الأوكرانيين في فصل الصيف، لكنه من غير واضح ماذا سيحدث بعد ذلك.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أكدت الشهر الماضي، أنه على مدار الأزمة في أوكرانيا، وصل 7.5 مليون لاجئ أوكراني إلى الاتحاد الأوروبي، ولا يزال ثلاثة ملايين منهم يقيمون
في الاتحاد الأوروبي.
ويذكر أن القوات المسلحة الروسية، أطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف هذه العملية بأنه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".