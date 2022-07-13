https://arabic.sputniknews.com/20220713/العالم-يشهد-ظاهرة-القمر-العملاق-الليلة-1065016542.html
العالم يشهد ظاهرة القمر العملاق الليلة
العالم يشهد ظاهرة القمر العملاق الليلة
سيظهر البدر مساء يوم 13 يوليو/ تموز، بعد تسع ساعات فقط من مرور القمر بأقرب نقطة له إلى الأرض، أطلق علماء الفلك على هذه الظاهرة اسم "القمر العملاق"، حسبما ذكرت... 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T09:45+0000
2022-07-13T09:45+0000
2022-07-13T10:00+0000
العالم
القمر
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تقول الرسالة: "في الثالث عشر من يوليو، نلاحظ القمر العملاق لعام 2022. في هذا اليوم، ستتزامن لحظتان فلكيتان مهمتان مرتبطتان بالقمر: نقطة الحضيض والبدر.أوضح علماء الفلك أن نقطة الحضيض هي النقطة الموجودة في مدار القمر عندما يقترب من الأرض على مسافة دنيا. في عام 2022، سيحدث هذا في الساعة 12:09 بتوقيت موسكو يوم 13 يوليو – ستكون المسافة بين القمر والأرض ما يزيد قليلاً عن 357 ألف كيلومتر. سيأتي البدر في الساعة 21:38 بتوقيت موسكو في نفس اليوم.في الطقس الصافي، سيكون هناك كوكبان مرئيان - زحل والمشتري يسار القمر، المصاحبان للقمر العملاق. ستضيء ثلاثة نجوم من مثلث الصيف فوق القمر، وإلى اليمين (غربًا) - أركتوروس اللامع من كوكبة العواء.القمر العملاق: ظاهرة تنشأ من تزامن اكتمال القمر مع وصوله إلى أقرب نقطة من الأرض في مداره الإهليجي، مُنتجاً أكبر حجم مرئي للقمر يمكن رؤيته من الأرض.
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العالم, القمر
العالم يشهد ظاهرة القمر العملاق الليلة
09:45 GMT 13.07.2022 (تم التحديث: 10:00 GMT 13.07.2022) تابعنا عبر
سيظهر البدر مساء يوم 13 يوليو/ تموز، بعد تسع ساعات فقط من مرور القمر بأقرب نقطة له إلى الأرض، أطلق علماء الفلك على هذه الظاهرة اسم "القمر العملاق"، حسبما ذكرت "بلانتاريوم" موسكو.
تقول الرسالة: "في الثالث عشر من يوليو، نلاحظ القمر العملاق لعام 2022. في هذا اليوم، ستتزامن لحظتان فلكيتان مهمتان مرتبطتان بالقمر: نقطة الحضيض والبدر.
أوضح علماء الفلك أن نقطة الحضيض هي النقطة الموجودة في مدار القمر
عندما يقترب من الأرض على مسافة دنيا. في عام 2022، سيحدث هذا في الساعة 12:09 بتوقيت موسكو يوم 13 يوليو – ستكون المسافة بين القمر والأرض ما يزيد قليلاً عن 357 ألف كيلومتر. سيأتي البدر في الساعة 21:38 بتوقيت موسكو في نفس اليوم.
وأضافت: "في الثالث عشر من يوليو، سيظهر القمر الكامل فوق الأفق بعد الساعة 21:00 ويصل منتصف الليل تقريبًا إلى أقصى ارتفاع له فوق الأفق الجنوبي. سيضيء القمر العملاق كوكبة القوس طوال الليل، حتى شروق الشمس".
في الطقس الصافي، سيكون هناك كوكبان مرئيان - زحل والمشتري يسار القمر، المصاحبان للقمر العملاق. ستضيء ثلاثة نجوم من مثلث الصيف فوق القمر، وإلى اليمين (غربًا) - أركتوروس اللامع من كوكبة العواء.
القمر العملاق: ظاهرة تنشأ من تزامن اكتمال القمر مع وصوله إلى أقرب نقطة من الأرض في مداره الإهليجي، مُنتجاً أكبر حجم مرئي للقمر يمكن رؤيته من الأرض.