https://arabic.sputniknews.com/20220713/القوات-الأوكرانية-تهاجم-وحدة-الدفاع-الجوي-في-لوغانسك--1065006121.html

القوات الأوكرانية تهاجم وحدة الدفاع الجوي في لوغانسك

القوات الأوكرانية تهاجم وحدة الدفاع الجوي في لوغانسك

قال أندريه ماروشكو، ضابط بالقوات الشعبية لجمهورية لوغانسك، الأربعاء، إن القوات الأوكرانية وجهت ضربة واسعة النطاق على وحدة الدفاع الجوي، مما يشكل تهديدا لأمن... 13.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-13T01:44+0000

2022-07-13T01:44+0000

2022-07-13T01:44+0000

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1064999629_0:38:1513:889_1920x0_80_0_0_68b1151760496bfe614569621e0e57a7.jpg

لوغانسك - سبوتنيك. وقال ماروشكو على تيليجرام: "نفذت التشكيلات المسلحة لأوكرانيا ضربة واسعة النطاق على وحدة الدفاع الجوي العسكرية، مما يهدد أمن مدينة لوغانسك".وأضاف: "في الوقت الحالي، تم اتخاذ جميع التدابير لضمان سلامة المدنيين".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220713/الخارجية-الروسية-رد-موسكو-على-العقوبات-الغربية-قد-يكون-مؤلما-للغاية-1065005976.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا