https://arabic.sputniknews.com/20220713/القوات-الأوكرانية-تهاجم-وحدة-الدفاع-الجوي-في-لوغانسك--1065006121.html
القوات الأوكرانية تهاجم وحدة الدفاع الجوي في لوغانسك
القوات الأوكرانية تهاجم وحدة الدفاع الجوي في لوغانسك
قال أندريه ماروشكو، ضابط بالقوات الشعبية لجمهورية لوغانسك، الأربعاء، إن القوات الأوكرانية وجهت ضربة واسعة النطاق على وحدة الدفاع الجوي، مما يشكل تهديدا لأمن... 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T01:44+0000
2022-07-13T01:44+0000
2022-07-13T01:44+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1064999629_0:38:1513:889_1920x0_80_0_0_68b1151760496bfe614569621e0e57a7.jpg
لوغانسك - سبوتنيك. وقال ماروشكو على تيليجرام: "نفذت التشكيلات المسلحة لأوكرانيا ضربة واسعة النطاق على وحدة الدفاع الجوي العسكرية، مما يهدد أمن مدينة لوغانسك".وأضاف: "في الوقت الحالي، تم اتخاذ جميع التدابير لضمان سلامة المدنيين".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220713/الخارجية-الروسية-رد-موسكو-على-العقوبات-الغربية-قد-يكون-مؤلما-للغاية-1065005976.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1064999629_229:0:1414:889_1920x0_80_0_0_de62dfb0b3a0440ed371bef9a2aadd00.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تهاجم وحدة الدفاع الجوي في لوغانسك
تابعنا عبر
قال أندريه ماروشكو، ضابط بالقوات الشعبية لجمهورية لوغانسك، الأربعاء، إن القوات الأوكرانية وجهت ضربة واسعة النطاق على وحدة الدفاع الجوي، مما يشكل تهديدا لأمن مدينة لوغانسك.
لوغانسك - سبوتنيك
. وقال ماروشكو على تيليجرام: "نفذت التشكيلات المسلحة لأوكرانيا ضربة واسعة النطاق على وحدة الدفاع الجوي العسكرية، مما يهدد أمن مدينة لوغانسك".
وأضاف: "في الوقت الحالي، تم اتخاذ جميع التدابير لضمان سلامة المدنيين".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.