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القوات الأوكرانية تهاجم وحدة الدفاع الجوي في لوغانسك
القوات الأوكرانية تهاجم وحدة الدفاع الجوي في لوغانسك
قال أندريه ماروشكو، ضابط بالقوات الشعبية لجمهورية لوغانسك، الأربعاء، إن القوات الأوكرانية وجهت ضربة واسعة النطاق على وحدة الدفاع الجوي، مما يشكل تهديدا لأمن... 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T01:44+0000
2022-07-13T01:44+0000
أخبار أوكرانيا
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لوغانسك - سبوتنيك. وقال ماروشكو على تيليجرام: "نفذت التشكيلات المسلحة لأوكرانيا ضربة واسعة النطاق على وحدة الدفاع الجوي العسكرية، مما يهدد أمن مدينة لوغانسك".وأضاف: "في الوقت الحالي، تم اتخاذ جميع التدابير لضمان سلامة المدنيين".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220713/الخارجية-الروسية-رد-موسكو-على-العقوبات-الغربية-قد-يكون-مؤلما-للغاية-1065005976.html
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أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تهاجم وحدة الدفاع الجوي في لوغانسك

01:44 GMT 13.07.2022
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راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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قال أندريه ماروشكو، ضابط بالقوات الشعبية لجمهورية لوغانسك، الأربعاء، إن القوات الأوكرانية وجهت ضربة واسعة النطاق على وحدة الدفاع الجوي، مما يشكل تهديدا لأمن مدينة لوغانسك.
لوغانسك - سبوتنيك. وقال ماروشكو على تيليجرام: "نفذت التشكيلات المسلحة لأوكرانيا ضربة واسعة النطاق على وحدة الدفاع الجوي العسكرية، مما يهدد أمن مدينة لوغانسك".
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
الخارجية الروسية: رد موسكو على العقوبات الغربية قد يكون مؤلما للغاية
01:11 GMT
وأضاف: "في الوقت الحالي، تم اتخاذ جميع التدابير لضمان سلامة المدنيين".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 14:52 GMT
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