https://arabic.sputniknews.com/20220713/الناتو-يقع-في-فخ-بسبب-روسيا-والصين-1065020510.html
الناتو يقع في فخ بسبب روسيا والصين
الناتو يقع في فخ بسبب روسيا والصين
أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن الناتو أوقع نفسه في فخ بسبب روسيا والصين. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T12:28+0000
2022-07-13T12:28+0000
2022-07-13T12:28+0000
الناتو
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فبحسب التقرير الذي نشره موقع Foreign Policy، فإنه يتوجب على الحلف في السنوات القادمة العمل جاهدا لإعادة توزيع قواته للضغط على روسيا والصين.وبالتالي يجب على الغرب أن يطور استراتيجية أكثر تعقيدا من الموجودة بحيث تقيد فيها أوروبا روسيا، بينما تقيد الولايات المتحدة الصين.ولخص التقرير أنه "في أوروبا الشرقية، سوف نركز على مسرح العمليات الأرضي، بينما في شمال أوروبا يكون بشكل أساسي بحري. وتتنوع متطلبات كل حالة على حدة".في نهاية العام الماضي، نشرت روسيا مسودة اتفاقيات مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية. كان من بين مطالب موسكو رفض توسيع التحالف إلى الشرق، وانضمام أوكرانيا، وإنشاء قواعد عسكرية في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي. بالإضافة إلى ذلك، كان الأمر يتعلق بعدم نشر أسلحة هجومية بالقرب من حدود روسيا وانسحاب قوات التحالف في أوروبا الشرقية إلى مواقع عام 1997. منذ 24 فبراير، تقوم روسيا بعملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا. ووصف فلاديمير بوتين مهمتها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا نفسها.
https://arabic.sputniknews.com/20220629/ستولتنبرغ-المفهوم-الاستراتيجي-الجديد-للحلف-يعتبر-الصين-تحديا-لأمن-وقيم-حلف-الناتو-1064416494.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو
الناتو يقع في فخ بسبب روسيا والصين
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أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن الناتو أوقع نفسه في فخ بسبب روسيا والصين.
فبحسب التقرير الذي نشره موقع
Foreign Policy، فإنه يتوجب على الحلف في السنوات القادمة العمل جاهدا لإعادة توزيع قواته للضغط على روسيا والصين.
وبالتالي يجب على الغرب أن يطور استراتيجية أكثر تعقيدا من الموجودة بحيث تقيد فيها أوروبا روسيا، بينما تقيد الولايات المتحدة الصين.
وشدد التقرير على أن هذا التقسيم المبسط للعمل محفوف بالانجراف عبر المحيط الأطلسي. وسيترك حلف الناتو وأوروبا وراءهما حيث تركز القوات العسكرية من الدرجة الثانية على الدفاع.
ولخص التقرير أنه "في أوروبا الشرقية، سوف نركز على مسرح العمليات الأرضي، بينما في شمال أوروبا يكون بشكل أساسي بحري. وتتنوع متطلبات كل حالة على حدة".
في نهاية العام الماضي، نشرت روسيا مسودة اتفاقيات مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية. كان من بين مطالب موسكو رفض توسيع التحالف إلى الشرق، وانضمام أوكرانيا، وإنشاء قواعد عسكرية في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي.
بالإضافة إلى ذلك، كان الأمر يتعلق بعدم نشر أسلحة هجومية بالقرب من حدود روسيا وانسحاب قوات التحالف في أوروبا الشرقية إلى مواقع عام 1997.
منذ 24 فبراير، تقوم روسيا بعملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا. ووصف فلاديمير بوتين مهمتها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا نفسها.