https://arabic.sputniknews.com/20220713/الولايات-المتحدة-تدعو-عائلة-الصحفية-شيرين-أبو-عاقلة-إلى-واشنطن-1065030853.html
الولايات المتحدة تدعو عائلة الصحفية شيرين أبو عاقلة إلى واشنطن
الولايات المتحدة تدعو عائلة الصحفية شيرين أبو عاقلة إلى واشنطن
قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إن السلطات الأمريكية دعت عائلة الصحفية الفلسطينية الأمريكية الراحلة قناة الجزيرة القطرية شيرين أبو عاقلة لزيارة واشنطن... 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T15:45+0000
2022-07-13T15:45+0000
2022-07-13T15:45+0000
العالم
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وقال سوليفان للصحفيين: "دعا بلينكن (وزير الخارجية الأمريكي) الأسرة إلى الولايات المتحدة للقائهم وإجراء تواصل مباشر معهم".يذكر أن شيرين أبو عاقلة، هي صحفيّة فلسطينيّة كانت تعمل لدى قناة الجزيرة لأكثر من 25 عاماً، وقد قُتلت في صباح الحادي عشر من أيار/مايو 2022 أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين بالضفة الغربية. وأُصيبت أبو عاقلة برصاصة مباشِرة في رأسها، ونُقِلَت إلى مستشفى ابن سينا التخصّصي حيث أُعلن عن وفاتها.وأعلن الجيش الإسرائيلي، بأن فريق الطب الشرعي الإسرائيلي، بنتيجة التحقيقات بشأن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، لم يتمكن من التوصل للجهة المسؤولة عن مقتلها بسبب حالة الرصاصة.وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أن المحققين في مقتل الصحافية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، لم يتمكنوا من تحديد أصل الرصاصة التي أودت بحياتها، موضحة أنها أطلقت من الجانب الإسرائيلي على الأرجح.وأوضحت العائلة في بيانها أنها لا تصدق البيان الأمريكي حول مقتل شيرين أبو عاقلة.من جانبها اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، أن الحكومة الإسرائيلية تحاول التخلي عن مسؤوليتها تجاه مقتل شيرين أبو عاقلة، داعية الإدارة الأمريكية إلى ضرورة الحفاظ على مصداقيتها على خلفية مشاركتها في التحقيقات حول الحادث.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الولايات المتحدة تدعو عائلة الصحفية شيرين أبو عاقلة إلى واشنطن
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قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إن السلطات الأمريكية دعت عائلة الصحفية الفلسطينية الأمريكية الراحلة قناة الجزيرة القطرية شيرين أبو عاقلة لزيارة واشنطن للقاء وزير الخارجية أنطوني بلينكن.
وقال سوليفان للصحفيين: "دعا بلينكن (وزير الخارجية الأمريكي) الأسرة إلى الولايات المتحدة للقائهم وإجراء تواصل مباشر معهم".
يذكر أن شيرين أبو عاقلة، هي صحفيّة فلسطينيّة كانت تعمل لدى قناة الجزيرة لأكثر من 25 عاماً، وقد قُتلت في صباح الحادي عشر من أيار/مايو 2022 أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين بالضفة الغربية. وأُصيبت أبو عاقلة برصاصة مباشِرة في رأسها، ونُقِلَت إلى مستشفى ابن سينا التخصّصي حيث أُعلن عن وفاتها.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، بأن فريق الطب الشرعي الإسرائيلي، بنتيجة التحقيقات بشأن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، لم يتمكن من التوصل للجهة المسؤولة عن مقتلها بسبب حالة الرصاصة.
وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أن المحققين في مقتل الصحافية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، لم يتمكنوا من تحديد أصل الرصاصة التي أودت بحياتها، موضحة أنها أطلقت من الجانب الإسرائيلي على الأرجح.
وأوضحت العائلة في بيانها أنها لا تصدق البيان الأمريكي حول مقتل شيرين أبو عاقلة.
من جانبها اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، أن الحكومة الإسرائيلية تحاول التخلي عن مسؤوليتها تجاه مقتل شيرين أبو عاقلة، داعية الإدارة الأمريكية إلى ضرورة الحفاظ على مصداقيتها على خلفية مشاركتها في التحقيقات حول الحادث.