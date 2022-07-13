عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220713/الولايات-المتحدة-وشركاؤها-يتفقون-على-معايير-لتحديد-سقف-أسعار-النفط-الروسي-1065024667.html
الولايات المتحدة وشركاؤها يتفقون على معايير لتحديد سقف أسعار النفط الروسي
الولايات المتحدة وشركاؤها يتفقون على معايير لتحديد سقف أسعار النفط الروسي
قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة والدول الرئيسية المستهلكة للنفط تواصل الاتفاق على معايير تحديد سقف لسعر النفط الروسي. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T13:34+0000
2022-07-13T13:36+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053478265_0:184:1791:1191_1920x0_80_0_0_db28894ae4e859be0982f8fd2476c33d.jpg
وقال سوليفان خلال حديثه في إحاطة صحفية: "فيما يتعلق بتحديد سقف سعر (للنفط)، تجري مشاورات مفصلة في الوقت الحالي، بشكل رئيسي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة حول معايير (هذه الاتفاقية) وكيف ستعمل".وأضاف أن العملية لن تكتمل لعدة أيام وسوف "تستغرق وقتا" للعمل من خلال عدد من القضايا ذات الصلة. وقال سوليفان: "نحن على اتصال بالفعل مع عدد من الدول المستهلكة، بما في ذلك الهند والصين".في السياق، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنه ناقش مع نائب الرئيس الصيني فكرة تحديد سعر معين للنفط الروسي، واتفق الطرفان على "مواصلة العمل".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053478265_63:0:1767:1278_1920x0_80_0_0_80ecc85447308717623b172ad8419e0c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

الولايات المتحدة وشركاؤها يتفقون على معايير لتحديد سقف أسعار النفط الروسي

13:34 GMT 13.07.2022 (تم التحديث: 13:36 GMT 13.07.2022)
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
تابعنا عبرTelegram
قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة والدول الرئيسية المستهلكة للنفط تواصل الاتفاق على معايير تحديد سقف لسعر النفط الروسي.
وقال سوليفان خلال حديثه في إحاطة صحفية: "فيما يتعلق بتحديد سقف سعر (للنفط)، تجري مشاورات مفصلة في الوقت الحالي، بشكل رئيسي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة حول معايير (هذه الاتفاقية) وكيف ستعمل".
وأضاف أن العملية لن تكتمل لعدة أيام وسوف "تستغرق وقتا" للعمل من خلال عدد من القضايا ذات الصلة. وقال سوليفان: "نحن على اتصال بالفعل مع عدد من الدول المستهلكة، بما في ذلك الهند والصين".
في السياق، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنه ناقش مع نائب الرئيس الصيني فكرة تحديد سعر معين للنفط الروسي، واتفق الطرفان على "مواصلة العمل".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала