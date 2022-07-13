https://arabic.sputniknews.com/20220713/الولايات-المتحدة-وشركاؤها-يتفقون-على-معايير-لتحديد-سقف-أسعار-النفط-الروسي-1065024667.html
الولايات المتحدة وشركاؤها يتفقون على معايير لتحديد سقف أسعار النفط الروسي
الولايات المتحدة وشركاؤها يتفقون على معايير لتحديد سقف أسعار النفط الروسي
قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة والدول الرئيسية المستهلكة للنفط تواصل الاتفاق على معايير تحديد سقف لسعر النفط الروسي. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T13:34+0000
2022-07-13T13:34+0000
2022-07-13T13:36+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053478265_0:184:1791:1191_1920x0_80_0_0_db28894ae4e859be0982f8fd2476c33d.jpg
وقال سوليفان خلال حديثه في إحاطة صحفية: "فيما يتعلق بتحديد سقف سعر (للنفط)، تجري مشاورات مفصلة في الوقت الحالي، بشكل رئيسي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة حول معايير (هذه الاتفاقية) وكيف ستعمل".وأضاف أن العملية لن تكتمل لعدة أيام وسوف "تستغرق وقتا" للعمل من خلال عدد من القضايا ذات الصلة. وقال سوليفان: "نحن على اتصال بالفعل مع عدد من الدول المستهلكة، بما في ذلك الهند والصين".في السياق، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنه ناقش مع نائب الرئيس الصيني فكرة تحديد سعر معين للنفط الروسي، واتفق الطرفان على "مواصلة العمل".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053478265_63:0:1767:1278_1920x0_80_0_0_80ecc85447308717623b172ad8419e0c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الولايات المتحدة وشركاؤها يتفقون على معايير لتحديد سقف أسعار النفط الروسي
13:34 GMT 13.07.2022 (تم التحديث: 13:36 GMT 13.07.2022) تابعنا عبر
قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة والدول الرئيسية المستهلكة للنفط تواصل الاتفاق على معايير تحديد سقف لسعر النفط الروسي.
وقال سوليفان خلال حديثه في إحاطة صحفية: "فيما يتعلق بتحديد سقف سعر (للنفط)، تجري مشاورات مفصلة في الوقت الحالي، بشكل رئيسي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة حول معايير (هذه الاتفاقية) وكيف ستعمل".
وأضاف أن العملية لن تكتمل لعدة أيام وسوف "تستغرق وقتا" للعمل من خلال عدد من القضايا ذات الصلة. وقال سوليفان: "نحن على اتصال بالفعل مع عدد من الدول المستهلكة، بما في ذلك الهند والصين".
في السياق، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنه ناقش مع نائب الرئيس الصيني فكرة تحديد سعر معين للنفط الروسي، واتفق الطرفان على "مواصلة العمل".