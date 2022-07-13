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https://arabic.sputniknews.com/20220713/اليابان-تطلب-من-أمريكا-وأستراليا-دعم-إنتاج-الغاز-الطبيعي-المسال-وضمان-توفير-الإمدادات-1065016865.html
اليابان تطلب من أمريكا وأستراليا دعم إنتاج الغاز الطبيعي المسال وضمان توفير الإمدادات
اليابان تطلب من أمريكا وأستراليا دعم إنتاج الغاز الطبيعي المسال وضمان توفير الإمدادات
قال وزير الصناعة الياباني، كويشي هاغيودا، إنه "سيطلب مجددا من أمريكا وأستراليا تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وضمان توفير إمدادات مستقرة لبلاده"، فور لقاء... 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T10:10+0000
2022-07-13T10:10+0000
روسيا
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وصرح هاغيودا، خلال مؤتمر صحفي، "سأطلب بإصرار من الولايات المتحدة، المنتج العالمي الرئيس للغاز المسال، وأستراليا، أكبر مورد للغاز المسال في اليابان، زيادة الإنتاج وضمان إمدادات مستقرة من الوقود وسط نقص إمدادات الغاز المسال في السوق العالمية".ومن المتوقع أن يسافر وزير الصناعة الياباني، كويشي هاغيودا، إلى سيدني لحضور اجتماع المجموعة الرباعية، اليوم الأربعاء، الذي يضم وزراء الطاقة من الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، كما يخطط لعقد اجتماعات ثنائية.وبدأت اليابان البحث عن تدابير طارئة في محاولة لمواجهة القرار الروسي الأخير المتعلق بنقل جميع الحقوق في مشروع سخالين 2 إلى شركة روسية جديدة، وبذلك تواجه طوكيو تحديا كبيرا لاستبدال 6 ملايين طن متري/سنة من واردات الغاز المسال الروسي، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.وكان السفير الروسي لدى اليابان ميخائيل غالوزين، صرح أن طوكيو لم تتصل رسميا بالسفارة الروسية بشأن المرسوم الخاص بمشروع "سخالين-2" للغاز الطبيعي المسال.وقال غالوزين على الهواء في قناة "روسيا24"، تعليقا على الوضع حول مشروع "سخالين2" للغاز الطبيعي المسال: "إذا كان لدى الجانب الياباني أي أسئلة إضافية، فبالطبع له الحق في التقدم عبر القنوات الدبلوماسية. لكن يمكنني القول إنه في الوقت الحالي لا توجد طلبات لسفارتنا".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي إن الحكومة اليابانية طلبت من روسيا عبر القنوات الدبلوماسية توضيحات بشأن التوقيت، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى عن مرسوم الرئيس الروسي بشأن مشروع "سخالين -22.وأعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، في تعليقه على تصريح رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بشأن سقف أسعار النفط الروسي، أن طوكيو لن تحصل على نفط ولا غاز من روسيا؛ وكذلك لن تشارك في مشروع الغاز الطبيعي المسال "سخالين 2".
https://arabic.sputniknews.com/20220705/ميدفيديف-معلقا-على-تصريحات-كيشيدا-حول-سقف-الأسعار-اليابان-لن-تحصل-على-نفط-وغاز-من-روسيا-1064669496.html
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روسيا

اليابان تطلب من أمريكا وأستراليا دعم إنتاج الغاز الطبيعي المسال وضمان توفير الإمدادات

10:10 GMT 13.07.2022
© Sputnik . Sergei Krasnoukhov / الذهاب إلى بنك الصورمصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين
مصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© Sputnik . Sergei Krasnoukhov
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قال وزير الصناعة الياباني، كويشي هاغيودا، إنه "سيطلب مجددا من أمريكا وأستراليا تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وضمان توفير إمدادات مستقرة لبلاده"، فور لقاء نظرائه في مدينة سيدني في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
وصرح هاغيودا، خلال مؤتمر صحفي، "سأطلب بإصرار من الولايات المتحدة، المنتج العالمي الرئيس للغاز المسال، وأستراليا، أكبر مورد للغاز المسال في اليابان، زيادة الإنتاج وضمان إمدادات مستقرة من الوقود وسط نقص إمدادات الغاز المسال في السوق العالمية".
محطة طاقة من ضمن مشروع سخالين 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
ميدفيديف معلقا على تصريحات كيشيدا حول سقف الأسعار: اليابان لن تحصل على نفط وغاز من روسيا
5 يوليو, 10:18 GMT
ومن المتوقع أن يسافر وزير الصناعة الياباني، كويشي هاغيودا، إلى سيدني لحضور اجتماع المجموعة الرباعية، اليوم الأربعاء، الذي يضم وزراء الطاقة من الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، كما يخطط لعقد اجتماعات ثنائية.
وبدأت اليابان البحث عن تدابير طارئة في محاولة لمواجهة القرار الروسي الأخير المتعلق بنقل جميع الحقوق في مشروع سخالين 2 إلى شركة روسية جديدة، وبذلك تواجه طوكيو تحديا كبيرا لاستبدال 6 ملايين طن متري/سنة من واردات الغاز المسال الروسي، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وكان السفير الروسي لدى اليابان ميخائيل غالوزين، صرح أن طوكيو لم تتصل رسميا بالسفارة الروسية بشأن المرسوم الخاص بمشروع "سخالين-2" للغاز الطبيعي المسال.
وقال غالوزين على الهواء في قناة "روسيا24"، تعليقا على الوضع حول مشروع "سخالين2" للغاز الطبيعي المسال: "إذا كان لدى الجانب الياباني أي أسئلة إضافية، فبالطبع له الحق في التقدم عبر القنوات الدبلوماسية. لكن يمكنني القول إنه في الوقت الحالي لا توجد طلبات لسفارتنا".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي إن الحكومة اليابانية طلبت من روسيا عبر القنوات الدبلوماسية توضيحات بشأن التوقيت، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى عن مرسوم الرئيس الروسي بشأن مشروع "سخالين -22.
وأعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، في تعليقه على تصريح رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بشأن سقف أسعار النفط الروسي، أن طوكيو لن تحصل على نفط ولا غاز من روسيا؛ وكذلك لن تشارك في مشروع الغاز الطبيعي المسال "سخالين 2".
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