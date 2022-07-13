انتهاء مفاوضات إسطنبول الرباعية بشأن "قضية الحبوب"
© Photo / The Ministry of National Defense of Turkeyمفاوضات في اسطنبول لبحث قضية الحبوب
© Photo / The Ministry of National Defense of Turkey
انتهت المفاوضات بين الوفود العسكرية لتركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة حول تسوية "قضية الحبوب" التي عقدت في قصر كالندر في إسطنبول، بحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك".
وفي وقت سابق، قال مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك" إن هناك آمالا كبيرة في التوصل إلى إجماع في اجتماع اليوم. وبحسب قوله، فإن المفاوضات تأخذ في الاعتبار مخاوف موسكو ووجود عقوبات في قطاعات التأمين واللوجستيات والبنوك لتصدير المنتجات الزراعية الروسية.
Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları askerî heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasında Kalender Kasrı’nda gerçekleşen dörtlü toplantı sona erdi. https://t.co/OAPoFXp7ft— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 13, 2022
وقال مصدر مشارك في الوفد لوكالة "سبوتنيك" إن "المفاوضات انتهت".
وفي وقت سابق، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، للصحفيين إن الوفد الروسي، الذي يضم ممثلين عن وزارة الدفاع الروسية، اقترح خلال محادثات إسطنبول اتخاذ قرار بشأن تصدير المنتجات الزراعية من موانئ البحر الأسود، وأن الوفد الروسي جهز وقدم مجموعة مقترحات لحل هذه المسألة بأسرع وقت.
وحذرت الأمم المتحدة مرارا من أزمة غذاء بسبب نقص الحبوب، واتهم الغرب روسيا بالتصدي لتوريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، ونفت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات. في الوقت نفسه، خلقت سلطات كييف نفسها العديد من العقبات أمام تصدير الحبوب للتصدير، بالإضافة إلى الحرق العمد للحبوب في ميناء ماريوبول، قامت القوات الأوكرانية بنشر ألغام في البحر الأسود ، مما لا يسمح بنقل الحبوب إلى العالم.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، إن روسيا لا تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا، وإذا أزالت كييف الألغام، فإن السفن المحملة بالحبوب ستكون قادرة على المغادرة دون أي مشاكل.