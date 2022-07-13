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بايدن: واشنطن قد تستخدم القوة ضد إيران كملاذ أخير حال فشل مفاوضات الاتفاق النووي
https://arabic.sputniknews.com/20220713/بايدن-واشنطن-قد-تستخدم-القوة-ضد-إيران-كملاذ-أخير-حال-فشل-مفاوضات-الاتفاق-النووي-1065035027.html
بايدن: واشنطن قد تستخدم القوة ضد إيران كملاذ أخير حال فشل مفاوضات الاتفاق النووي
بايدن: واشنطن قد تستخدم القوة ضد إيران كملاذ أخير حال فشل مفاوضات الاتفاق النووي
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن بلاده من الممكن أن تستخدم القوة ضد إيران "كملاذ أخير" في حالة فشل مفاوضات استئناف خطة العمل الشاملة... 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T19:05+0000
2022-07-13T19:05+0000
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تل أبيب - سبوتنيك. وقال بايدن للقناة 12 الإسرائيلية ردا على سؤال حول إمكانية استخدام القوة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي: "كملاذ أخير، نعم".كما أكد بايدن أن الولايات المتحدة تعتزم إبقاء الحرس الثوري الإسلامي على قائمة التنظيمات الإرهابية، حتى لو أدى ذلك لتقويض الصفقة.يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ اليوم زيارة إلى الشرق الأوسط، حيث هبطت طائرته إلى مطار بن غوريون ظهر اليوم.وخلال جولة بايدن الشرق أوسطية التي تستمر من 13-16 يوليو/تموز، سيزور إضافة إلى إسرائيل، الضفة الغربية والمملكة العربية السعودية.
https://arabic.sputniknews.com/20220713/تزامنا-مع-زيارة-بايدن-للمنطقة-أمريكا-توضح-موقفها-من-قضيتي-خاشقجي-وأبو-عاقلة-1065031801.html
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إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن: واشنطن قد تستخدم القوة ضد إيران كملاذ أخير حال فشل مفاوضات الاتفاق النووي

19:05 GMT 13.07.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في تل أبيب
الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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يتبع
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن بلاده من الممكن أن تستخدم القوة ضد إيران "كملاذ أخير" في حالة فشل مفاوضات استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة.
تل أبيب - سبوتنيك. وقال بايدن للقناة 12 الإسرائيلية ردا على سؤال حول إمكانية استخدام القوة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي: "كملاذ أخير، نعم".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
تزامنا مع زيارة بايدن للمنطقة... أمريكا توضح موقفها من قضيتي خاشقجي وأبو عاقلة
16:55 GMT
كما أكد بايدن أن الولايات المتحدة تعتزم إبقاء الحرس الثوري الإسلامي على قائمة التنظيمات الإرهابية، حتى لو أدى ذلك لتقويض الصفقة.
يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ اليوم زيارة إلى الشرق الأوسط، حيث هبطت طائرته إلى مطار بن غوريون ظهر اليوم.
وخلال جولة بايدن الشرق أوسطية التي تستمر من 13-16 يوليو/تموز، سيزور إضافة إلى إسرائيل، الضفة الغربية والمملكة العربية السعودية.
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