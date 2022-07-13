https://arabic.sputniknews.com/20220713/بايدن-واشنطن-قد-تستخدم-القوة-ضد-إيران-كملاذ-أخير-حال-فشل-مفاوضات-الاتفاق-النووي-1065035027.html

بايدن: واشنطن قد تستخدم القوة ضد إيران كملاذ أخير حال فشل مفاوضات الاتفاق النووي

بايدن: واشنطن قد تستخدم القوة ضد إيران كملاذ أخير حال فشل مفاوضات الاتفاق النووي

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن بلاده من الممكن أن تستخدم القوة ضد إيران "كملاذ أخير" في حالة فشل مفاوضات استئناف خطة العمل الشاملة... 13.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-13T19:05+0000

2022-07-13T19:05+0000

2022-07-13T19:05+0000

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تل أبيب - سبوتنيك. وقال بايدن للقناة 12 الإسرائيلية ردا على سؤال حول إمكانية استخدام القوة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي: "كملاذ أخير، نعم".كما أكد بايدن أن الولايات المتحدة تعتزم إبقاء الحرس الثوري الإسلامي على قائمة التنظيمات الإرهابية، حتى لو أدى ذلك لتقويض الصفقة.يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ اليوم زيارة إلى الشرق الأوسط، حيث هبطت طائرته إلى مطار بن غوريون ظهر اليوم.وخلال جولة بايدن الشرق أوسطية التي تستمر من 13-16 يوليو/تموز، سيزور إضافة إلى إسرائيل، الضفة الغربية والمملكة العربية السعودية.

https://arabic.sputniknews.com/20220713/تزامنا-مع-زيارة-بايدن-للمنطقة-أمريكا-توضح-موقفها-من-قضيتي-خاشقجي-وأبو-عاقلة-1065031801.html

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