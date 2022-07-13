عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220713/بايدن-يتعهد-بخفض-أسعار-الوقود-في-الولايات-المتحدة-1065030482.html
بايدن يتعهد بخفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة
بايدن يتعهد بخفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه سيبذل قصارى جهده من أجل خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه سيواصل الإفراج عن كميات من... 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T15:29+0000
2022-07-13T15:29+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1064887918_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_c796c9fcfd7b44455993cd08a00845bc.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في بيان صادر عن البيت الأبيض: "سأواصل بذل كل ما بوسعي لخفض أسعار الوقود.. سنستمر في الإفراج التاريخي عن كميات من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط".وبلغ متوسط سعر غالون الوقود الخالي من الرصاص في الولايات المتحدة 4.64 دولارا، يوم الأربعاء، فيما وصل إلى رقم قياسي قبل شهر بلغ 5.01 دولار.في وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة والدول الرئيسية المستهلكة للنفط تواصل الاتفاق على معايير تحديد سقف لسعر النفط الروسي.وأضاف أن العملية لن تكتمل لعدة أيام وسوف "تستغرق وقتا" للعمل من خلال عدد من القضايا ذات الصلة. وقال سوليفان: "نحن على اتصال بالفعل مع عدد من الدول المستهلكة، بما في ذلك الهند والصين".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1064887918_123:0:1456:1000_1920x0_80_0_0_6a6544cb0492195c4556175b35e2a12c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

بايدن يتعهد بخفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة

15:29 GMT 13.07.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUMالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUM
تابعنا عبرTelegram
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه سيبذل قصارى جهده من أجل خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه سيواصل الإفراج عن كميات من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في بيان صادر عن البيت الأبيض: "سأواصل بذل كل ما بوسعي لخفض أسعار الوقود.. سنستمر في الإفراج التاريخي عن كميات من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط".
وبلغ متوسط سعر غالون الوقود الخالي من الرصاص في الولايات المتحدة 4.64 دولارا، يوم الأربعاء، فيما وصل إلى رقم قياسي قبل شهر بلغ 5.01 دولار.
في وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة والدول الرئيسية المستهلكة للنفط تواصل الاتفاق على معايير تحديد سقف لسعر النفط الروسي.
وأضاف أن العملية لن تكتمل لعدة أيام وسوف "تستغرق وقتا" للعمل من خلال عدد من القضايا ذات الصلة. وقال سوليفان: "نحن على اتصال بالفعل مع عدد من الدول المستهلكة، بما في ذلك الهند والصين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала