https://arabic.sputniknews.com/20220713/بايدن-يتعهد-بخفض-أسعار-الوقود-في-الولايات-المتحدة-1065030482.html
بايدن يتعهد بخفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة
بايدن يتعهد بخفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه سيبذل قصارى جهده من أجل خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه سيواصل الإفراج عن كميات من... 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T15:29+0000
2022-07-13T15:29+0000
2022-07-13T15:29+0000
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في بيان صادر عن البيت الأبيض: "سأواصل بذل كل ما بوسعي لخفض أسعار الوقود.. سنستمر في الإفراج التاريخي عن كميات من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط".وبلغ متوسط سعر غالون الوقود الخالي من الرصاص في الولايات المتحدة 4.64 دولارا، يوم الأربعاء، فيما وصل إلى رقم قياسي قبل شهر بلغ 5.01 دولار.في وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة والدول الرئيسية المستهلكة للنفط تواصل الاتفاق على معايير تحديد سقف لسعر النفط الروسي.وأضاف أن العملية لن تكتمل لعدة أيام وسوف "تستغرق وقتا" للعمل من خلال عدد من القضايا ذات الصلة. وقال سوليفان: "نحن على اتصال بالفعل مع عدد من الدول المستهلكة، بما في ذلك الهند والصين".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بايدن يتعهد بخفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة
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أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه سيبذل قصارى جهده من أجل خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه سيواصل الإفراج عن كميات من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في بيان صادر عن البيت الأبيض: "سأواصل بذل كل ما بوسعي لخفض أسعار الوقود.. سنستمر في الإفراج التاريخي عن كميات من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط".
وبلغ متوسط سعر غالون الوقود الخالي من الرصاص في الولايات المتحدة 4.64 دولارا، يوم الأربعاء، فيما وصل إلى رقم قياسي قبل شهر بلغ 5.01 دولار.
في وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة والدول الرئيسية المستهلكة للنفط تواصل الاتفاق على معايير تحديد سقف لسعر النفط الروسي.
وأضاف أن العملية لن تكتمل لعدة أيام وسوف "تستغرق وقتا" للعمل من خلال عدد من القضايا ذات الصلة. وقال سوليفان: "نحن على اتصال بالفعل مع عدد من الدول المستهلكة، بما في ذلك الهند والصين".