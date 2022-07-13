https://arabic.sputniknews.com/20220713/بايدن-يصل-إسرائيل-في-أولى-محطات-جولته-بالشرق-الأوسط-1065020181.html
بايدن يصل إسرائيل في أولى محطات جولته بالشرق الأوسط
بايدن يصل إسرائيل في أولى محطات جولته بالشرق الأوسط
وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إلى مطار بن غوريون في تل أبيب في أولى محطات جولته بالشرق الأوسط. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T12:16+0000
2022-07-13T12:16+0000
2022-07-13T12:28+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
جو بايدن
أخبار فلسطين اليوم
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وكان في استقبال الرئيس الأمريكي كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يائير لابيد، والرئيس يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت.وسيقضي بايدن يومين في القدس لإجراء محادثات مع القادة الإسرائيليين، قبل أن يجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة في الضفة الغربية.وبعدها، ينتقل الرئيس الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية مساء يوم الجمعة، حيث سيلتقي قادة المملكة في جدة ويحضر قمة لمجلس التعاون الخليجي يوم السبت.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, جو بايدن, أخبار فلسطين اليوم
بايدن يصل إسرائيل في أولى محطات جولته بالشرق الأوسط
12:16 GMT 13.07.2022 (تم التحديث: 12:28 GMT 13.07.2022) تابعنا عبر
وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إلى مطار بن غوريون في تل أبيب في أولى محطات جولته بالشرق الأوسط.
وكان في استقبال الرئيس الأمريكي كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يائير لابيد، والرئيس يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت.
وسيقضي بايدن يومين في القدس لإجراء محادثات مع القادة الإسرائيليين، قبل أن يجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة في الضفة الغربية.
وبعدها، ينتقل الرئيس الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية
مساء يوم الجمعة، حيث سيلتقي قادة المملكة في جدة ويحضر قمة لمجلس التعاون الخليجي يوم السبت.