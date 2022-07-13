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https://arabic.sputniknews.com/20220713/بايدن-يفعل-الشيء-ونقيضه-في-إسرائيل-مخالفا-تعليمات-البيت-الأبيض-صور-1065037356.html
بايدن يفعل الشيء ونقيضه في إسرائيل مخالفا تعليمات البيت الأبيض... صور
بايدن يفعل الشيء ونقيضه في إسرائيل مخالفا تعليمات البيت الأبيض... صور
قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسعى للحد من الاتصال المباشر، مثل المصافحة، خلال زيارته لإسرائيل وكذلك السعودية هذا الأسبوع بسبب... 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T21:42+0000
2022-07-13T21:42+0000
جو بايدن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي للصحفيين على متن طائرة الرئاسة خلال التوجه لإسرائيل لدى سؤاله عن تقارير تحدثت عن أن الرئيس الأمريكي سيتجنب المصافحة في أثناء رحلته: "نحن في مرحلة الوباء الآن ونسعى لتقليل الاتصال المباشر وزيادة الالتزام بوضع الكمامات... لتقليل انتشار المرض".بدت تعليقات سوليفان واضحة خلال استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد للرئيس الأمريكي في مطار بن غوريون، حيث تجنب بايدن المصافحة الصريحة مع لابيد وباقي المسؤولين، واكتفى بسلام بقبضة اليد.ومع ذلك، فإن الرئيس الأمريكي صافح وزير الدفاع بيني غانتس بحرارة خلال استقباله، وكذلك صافح رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، والأكثر أنه احتضن وقبل بعض الرموز الإسرائيلية خلال تكريم لضحايا الهولوكوست.من جانبه قال بروس ريدل الباحث في السياسة الخارجية في معهد "بروكينغز" لوكالة "رويترز"، تعليقا على التعليمات الجديدة: "البيت الأبيض يحاول جاهدا تجنب نشر صورة بايدن وهو يصافح ولي العهد، خاصة بعد افتتاحية واشنطن بوست التي تستنكر الاجتماع مع محمد بن سلمان. كوفيد عذر بسيط لكنه لن يغير حقيقة عقد الاجتماع".تعهد بايدن بأن يجعل السعودية دولة "منبوذة" لدور ولي العهد المزعوم من قبل المخابرات الأمريكية، في مقتل جمال خاشقجي المعارض السياسي والصحفي في "واشنطن بوست" في 2018. رفضت السعودية هذه الادعاءات وأكدت خضوع مرتكبي الجريمة للمحاسبة أمام القضاء.من المقرر أن يعقد بايدن اجتماعا مع العاهل السعودي وولي عهده يوم الجمعة، لكن بايدن سعى في الأسابيع الأخيرة للتأكيد على الاجتماع مع مجموعة أوسع من زعماء الخليج.
https://arabic.sputniknews.com/20220713/لابيد-بايدن-صهيوني-كبير-والرئيس-الأمريكي-يرد--1065035300.html
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جو بايدن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

بايدن يفعل الشيء ونقيضه في إسرائيل مخالفا تعليمات البيت الأبيض... صور

21:42 GMT 13.07.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل 13 يوليو 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل 13 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسعى للحد من الاتصال المباشر، مثل المصافحة، خلال زيارته لإسرائيل وكذلك السعودية هذا الأسبوع بسبب خطر الإصابة بفيروس كورونا.
وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي للصحفيين على متن طائرة الرئاسة خلال التوجه لإسرائيل لدى سؤاله عن تقارير تحدثت عن أن الرئيس الأمريكي سيتجنب المصافحة في أثناء رحلته: "نحن في مرحلة الوباء الآن ونسعى لتقليل الاتصال المباشر وزيادة الالتزام بوضع الكمامات... لتقليل انتشار المرض".
بدت تعليقات سوليفان واضحة خلال استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد للرئيس الأمريكي في مطار بن غوريون، حيث تجنب بايدن المصافحة الصريحة مع لابيد وباقي المسؤولين، واكتفى بسلام بقبضة اليد.
© AFP 2022 / JACK GUEZالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل 13 يوليو 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل 13 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
1/7
© AFP 2022 / JACK GUEZ
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل 13 يوليو 2022
© AFP 2022 / JACK GUEZالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل 13 يوليو 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل 13 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
2/7
© AFP 2022 / JACK GUEZ
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل 13 يوليو 2022
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGENالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل 13 يوليو 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل 13 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
3/7
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGEN
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل 13 يوليو 2022
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANAالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل 13 يوليو 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل 13 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
4/7
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANA
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل 13 يوليو 2022
© AFP 2022 / DEBBIE HILLالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل 13 يوليو 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل 13 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
5/7
© AFP 2022 / DEBBIE HILL
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل 13 يوليو 2022
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANAالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل 13 يوليو 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل 13 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
6/7
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANA
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل 13 يوليو 2022
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANAالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل 13 يوليو 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل 13 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
7/7
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANA
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل 13 يوليو 2022
1/7
© AFP 2022 / JACK GUEZ
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل 13 يوليو 2022
2/7
© AFP 2022 / JACK GUEZ
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل 13 يوليو 2022
3/7
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGEN
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل 13 يوليو 2022
4/7
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANA
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل 13 يوليو 2022
5/7
© AFP 2022 / DEBBIE HILL
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل 13 يوليو 2022
6/7
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANA
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل 13 يوليو 2022
7/7
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANA
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل 13 يوليو 2022
ومع ذلك، فإن الرئيس الأمريكي صافح وزير الدفاع بيني غانتس بحرارة خلال استقباله، وكذلك صافح رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، والأكثر أنه احتضن وقبل بعض الرموز الإسرائيلية خلال تكريم لضحايا الهولوكوست.
من جانبه قال بروس ريدل الباحث في السياسة الخارجية في معهد "بروكينغز" لوكالة "رويترز"، تعليقا على التعليمات الجديدة: "البيت الأبيض يحاول جاهدا تجنب نشر صورة بايدن وهو يصافح ولي العهد، خاصة بعد افتتاحية واشنطن بوست التي تستنكر الاجتماع مع محمد بن سلمان. كوفيد عذر بسيط لكنه لن يغير حقيقة عقد الاجتماع".
الرئيس الأمريكي جو بادين يلقي كلمة أمام الصحفيين في مطار بن غوريون في إسرائيل، 13 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
لابيد: بايدن صهيوني كبير... والرئيس الأمريكي يرد
19:43 GMT
تعهد بايدن بأن يجعل السعودية دولة "منبوذة" لدور ولي العهد المزعوم من قبل المخابرات الأمريكية، في مقتل جمال خاشقجي المعارض السياسي والصحفي في "واشنطن بوست" في 2018. رفضت السعودية هذه الادعاءات وأكدت خضوع مرتكبي الجريمة للمحاسبة أمام القضاء.
من المقرر أن يعقد بايدن اجتماعا مع العاهل السعودي وولي عهده يوم الجمعة، لكن بايدن سعى في الأسابيع الأخيرة للتأكيد على الاجتماع مع مجموعة أوسع من زعماء الخليج.
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