https://arabic.sputniknews.com/20220713/برلماني-إيراني-يحذر-من-إطلاق-بلاده-11-ألف-صاروخ-مدمر-في-حال-وقوع-حرب-1065026845.html

برلماني إيراني يحذر من إطلاق بلاده "11 ألف صاروخ مدمر" في حال وقوع حرب

برلماني إيراني يحذر من إطلاق بلاده "11 ألف صاروخ مدمر" في حال وقوع حرب

هدد عضو البرلمان الإيراني، أحمد نادري، اليوم الأربعاء، بـ"إطلاق بلاده 11 ألف صاروخ مدمر إذا وقعت حرب"، محذرا من أن هذه الصواريخ ستكون مدمرة أينما سقطت. 13.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-13T14:13+0000

2022-07-13T14:13+0000

2022-07-13T14:13+0000

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1065025736_0:10:1350:769_1920x0_80_0_0_0103823c9ddd7e018cd5683eb1951d72.jpg

وقال نادري، في حوار مع وكالة مهر الإيرانية، إن "بلاده خسرت الكثير من عناصر قوتها الصلبة والناعمة بسبب إبرام الاتفاق النووي عام 2015 مع القوى الغربية الدولية"، مبينا أن "الاتفاق مهد الطريق لاغتيال شخصيات رئيسية من بينها الجنرال قاسم سليماني".وذكر نادري أن "إيران يمكنها إشعال النار والتوتر في المنطقة"، مشددا على تصريح المرشد الإيراني علي خامنئي بأنه "إذا تحركت إسرائيل ضد إيران، فسوف يتم تدمير حيفا وتل أبيب ونسويهما بالأرض".وكان قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري، وجه تحذيرا إلى إسرائيل، مهددا بتسوية تل أبيب وحيفا بالأرض في حال ارتكاب أي حماقة.وقال العميد حيدري، إن "الكيان الغاصب احتل أراضي المسلمين وستعود هذه الأراضي إلى حضن الإسلام في أقل من 25 عاما"، مضيفا أن "الإنجازات العسكرية والدفاعية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي اليوم شوكة في عيون الأعداء"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.يأتي ذلك ردا على رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها نفتالي بينيت، الذي قال إن "إسرائيل تتصرف بقوة ضد رأس الأخطبوط الإيراني بشكل مباشر وليس فقط أذرعته في المنطقة"، مؤكدا أن بلاده "غيرت استراتيجيتها في مواجهة إيران ورفعت وتيرة نشاطها".وأكد بينيت، خلال اجتماع مع لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست، أن "زمن حصانة إيران التي توجه لنا فيه ضربات عبر أذرعها دون أن تتضرر انتهى"، موضحا أن بلاده "تعمل في مواجهة رأس الأخطبوط الإيراني وليس فقط الأذرع".وكشف الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، أن "الموساد الإسرائيلي يخطط لاغتيال كبار القادة العسكريين والسياسيين الإيرانيين، لاسيما الرئيس إبراهيم رئيسي، وذلك لرفع التوتر في إيران إلى أعلى المستويات".ونقلت قناة الحرس الثوري الإيراني، عن مصادر إيرانية، قولها إن "الموساد الإسرائيلي يسعى لاغتيال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خارج العاصمة طهران لزعزعة أمن البلاد وانهيار اقتصادها وعملتها الوطنية، وذلك من أجل توفير الأرضية لاحتجاجات شاملة".وكان علي باقري، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، قال إن "الصهاينة بإمكانهم أن يتصوروا شن الحرب على إيران في المنام ولن يستيقظوا من عالمهم الخيالي".وذكرت وكالة إرنا أن تصريحات علي باقري جاءت تعليقا على احتمالية رد إيران على هجوم إسرائيلي عسكري محتمل، خاصة في ظل استمرار إجراء الجيش الإسرائيلي لمناورات عسكرية تحاكي هجوما على إيران.

https://arabic.sputniknews.com/20220615/قيادي-بارز-في-الحرس-الثوري-إسرائيل-تلقت-ضربات-إيرانية-قبل-وبعد-اغتيال-خدائي-لكننا-لم-نعلن-عنها-1063632648.html

https://arabic.sputniknews.com/20220706/المرشح-لرئاسة-الأركان-المسلحة-الاسرائيلية-يجب-مواصلة-اغتيال-قادة-الحرس-الثوري-الإيراني-1064727042.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم