https://arabic.sputniknews.com/20220713/بمشاركة-وفود-عسكرية-مفاوضات-سرية-في-اسطنبول-لبحث-قضية-الحبوب-1065012861.html
بمشاركة وفود عسكرية مفاوضات سرية في اسطنبول لبحث قضية الحبوب
بمشاركة وفود عسكرية مفاوضات سرية في اسطنبول لبحث قضية الحبوب
أشار مراسل "سبوتنيك" في تركيا أنه سيتم اليوم عقد جولة من المفاوضات لمناقشة "قضية الحبوب" بمشاركة وفود عسكرية من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، في... 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T08:38+0000
2022-07-13T08:38+0000
2022-07-13T08:38+0000
أخبار تركيا اليوم
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ومن المقرر عقد الاجتماع لمناقشة قضية الحبوب في اسطنبول، في مواجهة مخاطر أزمة الغذاء بسبب نقص الحبوب. وفي وقت سابق، قال مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك" إن هناك آمالا كبيرة في التوصل إلى إجماع في اجتماع اليوم. ومن المتوقع أن تطلق المفاوضات ظهرا، هذا وصرح مصدر دبلوماسي لـ"سبوتنيك"، ببوصول الوفد الروسي، المشارك في المحادثات.صرحت الأمم المتحدة مرارا بتهديد أزمة الغذاء بسبب نقص الحبوب، واتهم الغرب روسيا بالتصدي لتوريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، ونفت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات. في الوقت نفسه، خلقت سلطات كييف نفسها العديد من العقبات أمام تصدير الحبوب للتصدير، بالإضافة إلى الحرق العمد للحبوب في ميناء ماريوبول، قامت القوات الأوكرانية بنشر ألغام في البحر الأسود ، مما لا يسمح بنقل الحبوب إلى العالم. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، إن روسيا لا تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا، وإذا أزالت كييف الألغام، فإن السفن المحملة بالحبوب ستكون قادرة على المغادرة دون أي مشاكل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار تركيا اليوم
بمشاركة وفود عسكرية مفاوضات سرية في اسطنبول لبحث قضية الحبوب
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أشار مراسل "سبوتنيك" في تركيا أنه سيتم اليوم عقد جولة من المفاوضات لمناقشة "قضية الحبوب" بمشاركة وفود عسكرية من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، في اسطنبول مع عدم تحديد مكان الاجتماع.
ومن المقرر عقد الاجتماع لمناقشة قضية الحبوب في اسطنبول، في مواجهة مخاطر أزمة الغذاء بسبب نقص الحبوب.
وفي وقت سابق، قال مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك" إن هناك آمالا كبيرة في التوصل إلى إجماع في اجتماع اليوم.
ويجتمع الصحفيون منذ الصباح الباكر في الشوارع المركزية وشوارع المدينة بحثا عن مكان الاجتماع. ويتم التحفظ عليه في سرية تامة. وقال مراسل إحدى الوكالات التركية لـ "سبوتنيك" "تم تنبيه الصحفيين من الشركات الإعلامية العامة والخاصة لحظر أي تصوير. وستقدم وزارة الدفاع التركية جميع المعلومات".
ومن المتوقع أن تطلق المفاوضات ظهرا، هذا وصرح مصدر دبلوماسي لـ"سبوتنيك"، ببوصول الوفد الروسي، المشارك في المحادثات.
صرحت الأمم المتحدة مرارا بتهديد أزمة الغذاء بسبب نقص الحبوب
، واتهم الغرب روسيا بالتصدي لتوريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، ونفت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات. في الوقت نفسه، خلقت سلطات كييف نفسها العديد من العقبات أمام تصدير الحبوب للتصدير، بالإضافة إلى الحرق العمد للحبوب في ميناء ماريوبول، قامت القوات الأوكرانية بنشر ألغام في البحر الأسود ، مما لا يسمح بنقل الحبوب إلى العالم.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، إن روسيا لا تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا، وإذا أزالت كييف الألغام، فإن السفن المحملة بالحبوب ستكون قادرة على المغادرة دون أي مشاكل.