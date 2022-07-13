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https://arabic.sputniknews.com/20220713/بوتين-يلتقي-المرشد-الأعلى-الإيراني-خلال-زيارته-إلى-إيران-1065012610.html
بوتين يلتقي المرشد الأعلى الإيراني خلال زيارته إلى إيران
بوتين يلتقي المرشد الأعلى الإيراني خلال زيارته إلى إيران
قال السفير الروسي في طهران ليفان جاجريان، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم خلال زيارته إلى إيران لقاء المرشد الأعلى علي خامنئي. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T08:20+0000
2022-07-13T08:23+0000
روسيا
إيران
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وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن بوتين سيزور إيران في 19 يوليو، ويشارك في قمة ثلاثية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى جانب عقد اجتماعات ثنائية. بدوره، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه إلى طهران في 19 يوليو/ تموز، حيث سيشارك في قمة ثلاثية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما سيعقد اجتماعات ثنائية".
إيران
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روسيا, إيران

بوتين يلتقي المرشد الأعلى الإيراني خلال زيارته إلى إيران

08:20 GMT 13.07.2022 (تم التحديث: 08:23 GMT 13.07.2022)
© AP Photoبوتين يهدي خامنئي أقدم نسخة خطية للقرآن في روسيا
بوتين يهدي خامنئي أقدم نسخة خطية للقرآن في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© AP Photo
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قال السفير الروسي في طهران ليفان جاجريان، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم خلال زيارته إلى إيران لقاء المرشد الأعلى علي خامنئي.
وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن بوتين سيزور إيران في 19 يوليو، ويشارك في قمة ثلاثية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى جانب عقد اجتماعات ثنائية.

وقال السفير في تصريحات لـ "روسيا 24": "كما نتوقع، سيكون هناك أيضا اجتماع (بوتين) هذه المرة مع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما يتم التخطيط لعقد اجتماعات مع الرئيس رئيسي، والرئيس أردوغان".

بدوره، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه إلى طهران في 19 يوليو/ تموز، حيث سيشارك في قمة ثلاثية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما سيعقد اجتماعات ثنائية".
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