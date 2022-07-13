https://arabic.sputniknews.com/20220713/بوشيلين-ينفي-تواصل-بريطانيا-والمغرب-مع-الجهات-الرسمية-بشأن-مواطنيهم-المرتزقة-1065030738.html
بوشيلين ينفي تواصل بريطانيا والمغرب مع الجهات الرسمية بشأن مواطنيهم المرتزقة
بوشيلين ينفي تواصل بريطانيا والمغرب مع الجهات الرسمية بشأن مواطنيهم المرتزقة
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، للصحفيين إن "بريطانيا والمغرب لم تتقدما بطلب رسمي إلى سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية بشأن مواطنيهما الذين... 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T15:43+0000
2022-07-13T15:43+0000
2022-07-13T15:43+0000
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وأعلن بوشيلين، اليوم الأربعاء، في 13 تموز/يوليو أن تنفيذ حكم الإعدام ضد المرتزقة الأجانب، إذا لم تقبل المحكمة حكم الاستئناف، سيكون بإطلاق النار عليهم.وصرح بوشيلين في بث على قناة "سولوفيوف": "قدم جميع الأجانب استئنافا، نحن في انتظار جلسة المحكمة. إذا حكمت المحكمة بالإجراءات المناسبة للعقوبة، فسيتم تحويل القضية إلى الخدمة التنفيذية لتنفيذ الحكم بالإعدام، سيتم تنفيذ الإعدام بإطلاق النار عليهم".وحُكم بالإعدام على ثلاثة أجانب تم أسرهم في ماريوبول - مواطنان بريطانيان شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك مواطن مغربي سعدون إبراهيم في 9 يونيو/ حزيران. واعترف الثلاثة بأنهم مذنبون في العدوان المسلح الذي شنته أوكرانيا بهدف الاستيلاء على السلطة في جمهورية دونيتسك.
https://arabic.sputniknews.com/20220712/محكمة-دونيتسك-تحدد-موعد-البت-في-استئناف-الحكم-بحق-المرتزقة-الأجانب-1064992686.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, بريطانيا, أخبار المغرب اليوم
بوشيلين ينفي تواصل بريطانيا والمغرب مع الجهات الرسمية بشأن مواطنيهم المرتزقة
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قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، للصحفيين إن "بريطانيا والمغرب لم تتقدما بطلب رسمي إلى سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية بشأن مواطنيهما الذين قاتلوا إلى جانب كييف كمرتزقة".
وأعلن بوشيلين، اليوم الأربعاء، في 13 تموز/يوليو أن تنفيذ حكم الإعدام ضد المرتزقة الأجانب، إذا لم تقبل المحكمة حكم الاستئناف، سيكون بإطلاق النار عليهم.
وصرح بوشيلين في بث على قناة "سولوفيوف
": "قدم جميع الأجانب استئنافا، نحن في انتظار جلسة المحكمة. إذا حكمت المحكمة بالإجراءات المناسبة للعقوبة، فسيتم تحويل القضية إلى الخدمة التنفيذية لتنفيذ الحكم بالإعدام، سيتم تنفيذ الإعدام بإطلاق النار عليهم".
وحُكم بالإعدام على ثلاثة أجانب تم أسرهم في ماريوبول - مواطنان بريطانيان شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك مواطن مغربي سعدون إبراهيم في 9 يونيو/ حزيران. واعترف الثلاثة بأنهم مذنبون في العدوان المسلح الذي شنته أوكرانيا بهدف الاستيلاء على السلطة في جمهورية دونيتسك.