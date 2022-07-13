https://arabic.sputniknews.com/20220713/تتمة-ميس-ميرفال-تلوح-في-الأفق-1065028876.html
تتمة "ميس مارفل" تلوح في الأفق
تتمة "ميس مارفل" تلوح في الأفق
اقتربت سلسلة "ميس مارفل" من نهايتها، و نالت إيمان فيلاني الثناء على دورها كامالا خان في المسلسل، لكن النهاية تركت المعجبين في يرغبون في المزيد. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T14:20+0000
2022-07-13T14:20+0000
2022-07-13T14:24+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1065025944_0:108:2502:1515_1920x0_80_0_0_b5da354313a4a8d43895f50be4f594e1.jpg
كامالا خان، مراهقة عبقرية غريبة الأطوار ومعجبة بالكتاب الهزلي "المنتقمون"، والتي تلعب دورها الوافدة الباكستانية الكندية الجديدة إيمان فيلاني، التي تكافح من أجل التأقلم حتى تكتسب قوى خارقة، لتصبح السيدة مارفل.وفقا لـ"إندبندنت" ستظهر فيلاني في تكملة للسلسلة بعنوان "كابتين مارفل" للمخرج Brie Larson، والتي تحمل عنوان "ذا ميرفالس".كتب أحد المعجبين: "إذن أنت تخبرني.. لا بد لي من الانتظار حتى العام المقبل للأعجوبة بعد مشهد الائتمان المتوسط؟!".وأضاف آخر: "سيكون فيلم مارفل أعظم فيلم على الإطلاق".مسلسل "ميس مارفل" أحد مسلسلات المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي التلفزيوني الممتد، ويقدم هذه الشخصية من القصص المصورة للفتاة الشابة محبة الأبطال الخارقين، التي تعيش حياة مشابهة لحياة أي مراهقة أخرى، لكن في عالم هؤلاء الأبطال و"المنتقمون" (الأفنجرز) توجد شخصيات حقيقية من لحم ودم.
https://arabic.sputniknews.com/20220713/ترشيح-لعبة-الحبار-لـ14-جائزة-بما-يشمل-أفضل-دراما-في-جوائز-الإيمي-1065017948.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1065025944_33:0:2502:1852_1920x0_80_0_0_6751d14d24845e4aa86ab3df4e01fb2f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
تتمة "ميس مارفل" تلوح في الأفق
14:20 GMT 13.07.2022 (تم التحديث: 14:24 GMT 13.07.2022) تابعنا عبر
اقتربت سلسلة "ميس مارفل" من نهايتها، و نالت إيمان فيلاني الثناء على دورها كامالا خان في المسلسل، لكن النهاية تركت المعجبين في يرغبون في المزيد.
كامالا خان، مراهقة عبقرية غريبة الأطوار ومعجبة بالكتاب الهزلي "المنتقمون"، والتي تلعب دورها الوافدة الباكستانية الكندية الجديدة إيمان فيلاني، التي تكافح من أجل التأقلم حتى تكتسب قوى خارقة، لتصبح السيدة مارفل
.
وفقا لـ"إندبندنت" ستظهر فيلاني في تكملة للسلسلة بعنوان "كابتين مارفل" للمخرج Brie Larson، والتي تحمل عنوان "ذا ميرفالس".
كتب أحد المعجبين: "إذن أنت تخبرني.. لا بد لي من الانتظار حتى العام المقبل للأعجوبة بعد مشهد الائتمان المتوسط؟!".
وأضاف آخر: "سيكون فيلم مارفل أعظم فيلم على الإطلاق".
مسلسل "ميس مارفل" أحد مسلسلات المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي التلفزيوني الممتد، ويقدم هذه الشخصية من القصص المصورة للفتاة الشابة محبة الأبطال الخارقين، التي تعيش حياة مشابهة لحياة أي مراهقة أخرى، لكن في عالم هؤلاء الأبطال و"المنتقمون" (الأفنجرز) توجد شخصيات حقيقية من لحم ودم.