عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220713/تتمة-ميس-ميرفال-تلوح-في-الأفق-1065028876.html
تتمة "ميس مارفل" تلوح في الأفق
تتمة "ميس مارفل" تلوح في الأفق
اقتربت سلسلة "ميس مارفل" من نهايتها، و نالت إيمان فيلاني الثناء على دورها كامالا خان في المسلسل، لكن النهاية تركت المعجبين في يرغبون في المزيد. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T14:20+0000
2022-07-13T14:24+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1065025944_0:108:2502:1515_1920x0_80_0_0_b5da354313a4a8d43895f50be4f594e1.jpg
كامالا خان، مراهقة عبقرية غريبة الأطوار ومعجبة بالكتاب الهزلي "المنتقمون"، والتي تلعب دورها الوافدة الباكستانية الكندية الجديدة إيمان فيلاني، التي تكافح من أجل التأقلم حتى تكتسب قوى خارقة، لتصبح السيدة مارفل.وفقا لـ"إندبندنت" ستظهر فيلاني في تكملة للسلسلة بعنوان "كابتين مارفل" للمخرج Brie Larson، والتي تحمل عنوان "ذا ميرفالس".كتب أحد المعجبين: "إذن أنت تخبرني.. لا بد لي من الانتظار حتى العام المقبل للأعجوبة بعد مشهد الائتمان المتوسط؟!".وأضاف آخر: "سيكون فيلم مارفل أعظم فيلم على الإطلاق".مسلسل "ميس مارفل" أحد مسلسلات المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي التلفزيوني الممتد، ويقدم هذه الشخصية من القصص المصورة للفتاة الشابة محبة الأبطال الخارقين، التي تعيش حياة مشابهة لحياة أي مراهقة أخرى، لكن في عالم هؤلاء الأبطال و"المنتقمون" (الأفنجرز) توجد شخصيات حقيقية من لحم ودم.
https://arabic.sputniknews.com/20220713/ترشيح-لعبة-الحبار-لـ14-جائزة-بما-يشمل-أفضل-دراما-في-جوائز-الإيمي-1065017948.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1065025944_33:0:2502:1852_1920x0_80_0_0_6751d14d24845e4aa86ab3df4e01fb2f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات

تتمة "ميس مارفل" تلوح في الأفق

14:20 GMT 13.07.2022 (تم التحديث: 14:24 GMT 13.07.2022)
© AFP 2022 / ALBERTO E. RODRIGUEZميس ميرفال
ميس ميرفال - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© AFP 2022 / ALBERTO E. RODRIGUEZ
تابعنا عبرTelegram
اقتربت سلسلة "ميس مارفل" من نهايتها، و نالت إيمان فيلاني الثناء على دورها كامالا خان في المسلسل، لكن النهاية تركت المعجبين في يرغبون في المزيد.
كامالا خان، مراهقة عبقرية غريبة الأطوار ومعجبة بالكتاب الهزلي "المنتقمون"، والتي تلعب دورها الوافدة الباكستانية الكندية الجديدة إيمان فيلاني، التي تكافح من أجل التأقلم حتى تكتسب قوى خارقة، لتصبح السيدة مارفل.
وفقا لـ"إندبندنت" ستظهر فيلاني في تكملة للسلسلة بعنوان "كابتين مارفل" للمخرج Brie Larson، والتي تحمل عنوان "ذا ميرفالس".
فنانون يرتدون ملابس شخصيات من مسلسل لعبة الحبار الذي اشتهر على شبكة نتفليكس، يظهرون على سلم متحرك في أحد مراكز التسوق في مدينة كوالالمبور، ماليزيا 20 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
ترشيح "لعبة الحبار" لـ14 جائزة بما يشمل أفضل دراما في جوائز الإيمي
11:01 GMT
كتب أحد المعجبين: "إذن أنت تخبرني.. لا بد لي من الانتظار حتى العام المقبل للأعجوبة بعد مشهد الائتمان المتوسط؟!".
وأضاف آخر: "سيكون فيلم مارفل أعظم فيلم على الإطلاق".
مسلسل "ميس مارفل" أحد مسلسلات المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي التلفزيوني الممتد، ويقدم هذه الشخصية من القصص المصورة للفتاة الشابة محبة الأبطال الخارقين، التي تعيش حياة مشابهة لحياة أي مراهقة أخرى، لكن في عالم هؤلاء الأبطال و"المنتقمون" (الأفنجرز) توجد شخصيات حقيقية من لحم ودم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала