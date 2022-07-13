https://arabic.sputniknews.com/20220713/ترشيح-لعبة-الحبار-لـ14-جائزة-بما-يشمل-أفضل-دراما-في-جوائز-الإيمي-1065017948.html
ترشيح "لعبة الحبار" لـ14 جائزة بما يشمل أفضل دراما في جوائز الإيمي
ترشيح "لعبة الحبار" لـ14 جائزة بما يشمل أفضل دراما في جوائز الإيمي
أصبح مسلسل "لعبة الحبار" الشهير هو أول دراما كورية تنافس في أكبر تكريم أمريكي بعد أن حازت على 14 ترشيحا لجوائز الإيمي برامي لهذا العام كأفضل مسلسل درامي. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T11:01+0000
2022-07-13T11:01+0000
2022-07-13T11:06+0000
منوعات
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وبحسب وكالة "يونهاب" للأنباء، رشحت "لعبة الحبار" للحصول على 14 جائزة، بما يشمل دراما متميزة، وأفضل مسلسل درامي.ووفقا للوكالة، تعد "لعبة الحبار" أول عمل كوري يدخل القائمة النهائية للأعمال المرشحة لجوائز الإيمي برايم، وهي واحدة من أربع جوائز أمريكية رئيسية في عالم الفنون التعبيرية والترفيه. كما أنه أول عمل بلغة غير الإنجليزية ينافس على أعلى مرتبة تلفازية في الإيمي برايم. ونوهت الوكالة إلى أن "لعبة الحبار" ستنافس عددا من الأعمال الدرامية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
ترشيح "لعبة الحبار" لـ14 جائزة بما يشمل أفضل دراما في جوائز الإيمي
11:01 GMT 13.07.2022 (تم التحديث: 11:06 GMT 13.07.2022) تابعنا عبر
أصبح مسلسل "لعبة الحبار" الشهير هو أول دراما كورية تنافس في أكبر تكريم أمريكي بعد أن حازت على 14 ترشيحا لجوائز الإيمي برامي لهذا العام كأفضل مسلسل درامي.
وبحسب وكالة
"يونهاب" للأنباء، رشحت "لعبة الحبار" للحصول على 14 جائزة، بما يشمل دراما متميزة، وأفضل مسلسل درامي.
ووفقا للوكالة، تعد "لعبة الحبار" أول عمل كوري يدخل القائمة النهائية للأعمال المرشحة لجوائز الإيمي برايم، وهي واحدة من أربع جوائز أمريكية رئيسية في عالم الفنون التعبيرية والترفيه. كما أنه أول عمل بلغة غير الإنجليزية ينافس على أعلى مرتبة تلفازية في الإيمي برايم. ونوهت الوكالة إلى أن "لعبة الحبار" ستنافس عددا من الأعمال الدرامية.