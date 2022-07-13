https://arabic.sputniknews.com/20220713/تركيا-تحصل-على-قرض-تاريخي-لشراء-الغاز-من-موردين-غير-روسيا-وإيران-1065036277.html

تركيا تحصل على قرض تاريخي لشراء الغاز من موردين غير روسيا وإيران

تركيا تحصل على قرض تاريخي لشراء الغاز من موردين غير روسيا وإيران

حصلت شركة الغاز التركية الحكومية على قرض قيمته 925 مليون يورو (929 مليون دولار) من "دويتشه بنك" الألماني لتمويل مشتريات الغاز الطبيعي المسال. 13.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-13T20:02+0000

2022-07-13T20:02+0000

2022-07-13T20:02+0000

اقتصاد

أخبار تركيا اليوم

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يسمح القرض الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات لشركة خطوط أنابيب البترول التركية "بوتاش"، بشراء الغاز الطبيعي المسال من موردين متفق معهم مسبقا في 10 دول، بما في ذلك الولايات المتحدة والجزائر وقطر، وفقا لبيان نشره المصرف.التمويل التاريخي، مضمون من قبل الحكومة التركية ويمكن زيادته في المستقبل، بحسب وكالة "بلومبيرغ". وتمثل الاتفاقية أول قرض دولي لمشغل خطوط الأنابيب المملوك للدولة لواردات الغاز الطبيعي المسال.بينما ستمول الاتفاقية جزءا صغيرا فقط من استهلاك تركيا للغاز، فإنها تمهد الطريق لمعاملات مماثلة ستسمح لشركة "بوتاش" بتنويع إمدادات البلاد التي تهيمن عليها حاليا روسيا وإيران، وفقا للوكالة.ويأتي القرض في وقت حرج بالنسبة للشركة، التي تضررت من ارتفاع أسعار الغاز، ما أجبرها على تمرير التكلفة للمستهلكين، في حين تسعى السلطات جاهدة لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوى في 24 عاما قبل عام انتخابي حاسم.قالت الشركة إنها تبيع الغاز للمستهلكين المحليين بنسبة 30% من التكلفة. ضخت الحكومة المزيد من الأموال في "بوتاش" خلال الربع الأول أكثر مما فعلت في عام 2021 بأكمله لمواصلة عملها.كانت الشركة أيضا أكبر متلق لمبيعات البنك المركزي من العملات الأجنبية البالغة 18 مليار دولار للشركات الحكومية في النصف الأول من هذا العام، مما زاد من الضغط على احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية.وستستخدم "بوتاش" القرض أيضا لشراء الغاز الطبيعي المسال من موردين في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا وسنغافورة والمملكة المتحدة.

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اقتصاد, أخبار تركيا اليوم