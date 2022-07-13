https://arabic.sputniknews.com/20220713/تعاون-فرنسي-عراقي-في-مجال-الطاقة-1065011900.html
تعاون فرنسي عراقي في مجال الطاقة
تعاون فرنسي عراقي في مجال الطاقة
أشار السفير الفرنسي في العراق إيرك شوفاليه، إلى أن بلاده ترغب بتعزيز علاقاتها مع العراق من خلال مشاريع الطاقة والبيئة. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T08:02+0000
2022-07-13T08:02+0000
2022-07-13T08:02+0000
اقتصاد
العراق
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وقال شوفاليه في لقاء مع قناة العراقية الإخبارية في برنامج "العاشرة"، إن فرنسا تعرضت لضربات الإرهاب لكن العراق كان الخط الأول في المواجهة، ليثني على تصدي العراق في مواجهته للإرهاب.مؤكدا التعاقد على استثمار طاقة الشمس والغاز المصاحب لتوليد الكهرباء وحفظ البيئة.كما وبحث وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، يوم الثلاثاء، مع الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجي" الفرنسية، باتريك بويانيه استثمار ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية في العراق.وذكر وزير النفط بحسب البيان أن "هذا اللقاء قد جاء لمتابعة التقدم الفني والإداري للعقود الأربعة ضمن الاتفاق، ومنها متابعة عقد استثمار غاز حقل أرطاوي بعد التوقيع على عقد التصاميم لمجمع أرطاوي المركزي بين شركة غاز الجنوب وشركة KBR بالتعاون مع توتال".مشيرا إلى بحث مشروع نقل ماء البحر لأهميته في إدامة وزيادة إنتاج الحقول النفطية في جنوب العراق، فضلا عن بحث تطوير حقل أرطاوي واليات تنفيذ مشروع استثمار (1000) ميغاواط من الطاقة الشمسية.من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجي" الفرنسية باتريك بويانيه: "الوقوف إلى جانب العراق لتحقيق اهدافه التنموية في تطوير قطاع الطاقة والنفط".يذكر أن وزارة النفط قد أبرمت مع "توتال" مجموعة عقود تعد الأضخم في تاريخ الصناعة النفطية المحلية من حيث حجم الاستثمارات التي يتم رصدها من قبل الشركة العالمية ووزارة النفط.
https://arabic.sputniknews.com/20220712/العراق-يدعو-لإنشاء-صندوق-سيادي-للاستفادة-من-ارتفاع-أسعار-النفط-1065004390.html
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اقتصاد, العراق
تعاون فرنسي عراقي في مجال الطاقة
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أشار السفير الفرنسي في العراق إيرك شوفاليه، إلى أن بلاده ترغب بتعزيز علاقاتها مع العراق من خلال مشاريع الطاقة والبيئة.
وقال شوفاليه في لقاء مع قناة العراقية
الإخبارية في برنامج "العاشرة"، إن فرنسا تعرضت لضربات الإرهاب لكن العراق كان الخط الأول في المواجهة، ليثني على تصدي العراق في مواجهته للإرهاب.
مضيفا أن لفرنسا مشاريع عديدة لمساعدة العراق ومنها مستشفى سنجار الذي على وشك الإنجاز، بالإضافة للشركات العاملة في العراق ولا سيما في قطاعي المياه والطاقة.
مؤكدا التعاقد على استثمار طاقة الشمس والغاز المصاحب لتوليد الكهرباء وحفظ البيئة.
كما وبحث وزير النفط
العراقي إحسان عبد الجبار، يوم الثلاثاء، مع الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجي" الفرنسية، باتريك بويانيه استثمار ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية في العراق.
وذكر وزير النفط بحسب البيان أن "هذا اللقاء قد جاء لمتابعة التقدم الفني والإداري للعقود الأربعة ضمن الاتفاق، ومنها متابعة عقد استثمار غاز حقل أرطاوي بعد التوقيع على عقد التصاميم لمجمع أرطاوي المركزي بين شركة غاز الجنوب وشركة KBR بالتعاون مع توتال".
مشيرا إلى بحث مشروع نقل ماء البحر لأهميته في إدامة وزيادة إنتاج الحقول النفطية في جنوب العراق، فضلا عن بحث تطوير حقل أرطاوي واليات تنفيذ مشروع استثمار (1000) ميغاواط من الطاقة الشمسية.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجي" الفرنسية باتريك بويانيه: "الوقوف إلى جانب العراق لتحقيق اهدافه التنموية في تطوير قطاع الطاقة والنفط".
يذكر أن وزارة النفط قد أبرمت مع "توتال" مجموعة عقود تعد الأضخم في تاريخ الصناعة النفطية المحلية من حيث حجم الاستثمارات التي يتم رصدها من قبل الشركة العالمية ووزارة النفط.