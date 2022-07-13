تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:22 GMT 13.07.2022
أوكرانيا تشعال النار في حقول القمح على الحدود مع منطقة خيرسون
06:16 GMT 13.07.2022
05:22 GMT 13.07.2022
05:22 GMT 13.07.2022
05:21 GMT 13.07.2022
أكد مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريشيفسكي، أن رد موسكو على العقوبات الغربية قد يكون مؤلمًا للغاية، حيث يجب على الدول الأوروبية أن تفهم أنها تستنفد اقتصاداتها بنفسها من خلال العقوبات التي فرضتها ضد موسكو.
05:21 GMT 13.07.2022
قال أندريه ماروشكو، ضابط بالقوات الشعبية لجمهورية لوغانسك، الأربعاء، إن القوات الأوكرانية وجهت ضربة واسعة النطاق على وحدة الدفاع الجوي، مما يشكل تهديدا لأمن مدينة لوغانسك.
05:20 GMT 13.07.2022
لا يمكن أن يمر اعتداء القوات الأوكرانية بالقصف على مقاطعة زابوروجيه دون عقاب، إذ لا بد من الرد على أي عمل عدواني. صرح بذلك مسؤول السلطة المحلية في مقاطعة زابوروجيه.