عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220713/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1065008054.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T05:19+0000
2022-07-13T05:19+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1064613550_0:0:3131:1762_1920x0_80_0_0_148b58ec48a22bb619d171f0b9cece1f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1064613550_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_df681af88dc81b6d5fe0abc11f9b6cce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
قوات روسيا الاتحادية ولوغانسك الشعبية تحرر مدينة ليسيتشانسك، 2 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

05:19 GMT 13.07.2022
تابعنا عبرTelegram
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:22 GMT 13.07.2022
أوكرانيا تشعال النار في حقول القمح على الحدود مع منطقة خيرسون
06:16 GMT 13.07.2022
مصدر يعلن تدمير العديد من صواريخ "هيمارس" الأمريكية في أوكرانيا
05:22 GMT 13.07.2022
مباني سكنية مدمرة في محاور لوغانسك خلال القتال الضاري - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تدمير صاروخ أوكراني من طراز "توشكا- أو" فوق مناطق لوغانسك
أمس, 21:55 GMT
05:22 GMT 13.07.2022
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 15 ألف شخص من دونباس وأوكرانيا خلال 24 ساعة
أمس, 19:39 GMT
05:21 GMT 13.07.2022
الخارجية الروسية: رد موسكو على العقوبات الغربية قد يكون مؤلما للغاية
أكد مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريشيفسكي، أن رد موسكو على العقوبات الغربية قد يكون مؤلمًا للغاية، حيث يجب على الدول الأوروبية أن تفهم أنها تستنفد اقتصاداتها بنفسها من خلال العقوبات التي فرضتها ضد موسكو.
05:21 GMT 13.07.2022
القوات الأوكرانية تهاجم وحدة الدفاع الجوي في لوغانسك
قال أندريه ماروشكو، ضابط بالقوات الشعبية لجمهورية لوغانسك، الأربعاء، إن القوات الأوكرانية وجهت ضربة واسعة النطاق على وحدة الدفاع الجوي، مما يشكل تهديدا لأمن مدينة لوغانسك.
05:20 GMT 13.07.2022
زابوروجيه تحذر كييف من انتقام
لا يمكن أن يمر اعتداء القوات الأوكرانية بالقصف على مقاطعة زابوروجيه دون عقاب، إذ لا بد من الرد على أي عمل عدواني. صرح بذلك مسؤول السلطة المحلية في مقاطعة زابوروجيه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала