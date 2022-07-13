https://arabic.sputniknews.com/20220713/جيش-كوريا-الجنوبية-يعلن-رصد-إطلاق-قذائف-من-كوريا-الشمالية-تجاه-البحر-1065012064.html

جيش كوريا الجنوبية يعلن رصد إطلاق قذائف من كوريا الشمالية تجاه البحر

جيش كوريا الجنوبية يعلن رصد إطلاق قذائف من كوريا الشمالية تجاه البحر

أعلن جيش كوريا الجنوبية، عن رصد إطلاق قذائف من كوريا الشمالية تجاه البحر، صباح اليوم الأربعاء. 13.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-13T08:07+0000

2022-07-13T08:07+0000

2022-07-13T08:07+0000

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103744/65/1037446597_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_be36b26b6c218b187d409a0b18911407.jpg

وحسب قناة العربية، قال مسؤولون في الجيش، إنهم “يرجحون أن القذائف التي أطلقتها كوريا الشمالية، تمت بواسطة راجمة صواريخ ذاتية الحركة من نوع MLRS".وكان جيش كوريا الجنوبية قد صرح الأحد الماضي، أن كوريا الشمالية أطلقت نيرانها المدفعية، على الأرجح من قاذفات صواريخ متعددة.وقالت هيئة الأركان المشتركة في رسالة نصية للصحفيين، إنها رصدت "مسارات" يعتقد أنها طلقات مدفعية، ولم تذكر تفاصيل إضافية مثل العدد الدقيق للطلقات التي تم إطلاقها وأصل إطلاقها، في حين كشف الجيش الكوري الجنوبي عن مسارين إجمالا، وفقا لمصدر مطلع.وقالت هيئة الأركان المشتركة: "مع تعزيز المراقبة واليقظة لدى جيشنا، تعمل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عن كثب وتحافظان على وضع استعداد شامل"، بحسب وكالة "يونهاب" المحلية.وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت أيضا طلقات من قاذفات صواريخ متعددة، في 12 يونيو/حزيران الماضي، بعد أسبوع من إطلاقها ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي.وجاء الإطلاق الأخير وسط مخاوف متزايدة من أن تجري بيونغ يانغ ما سيكون تجربتها النووية السابعة أو أعمالا استفزازية أخرى.وجاء ذلك أيضا بعد وصول ست مقاتلات أمريكية من طراز "F-35A" للتهرب من الرادار إلى كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي لإجراء تدريبات للحلفاء، في أول انتشار علني لطائرات الشبح الأمريكية هنا منذ أواخر عام 2017.

https://arabic.sputniknews.com/20220706/كوريا-الجنوبية-توجه-جيشها-بالرد-بـقوة-وسرعة-على-أي-استفزاز-من-جارتها-الشمالية-1064708590.html

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية