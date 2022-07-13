https://arabic.sputniknews.com/20220713/حفتر-يلتقي-قادة-الجيش-الليبي-ويحثهم-على-رفع-حالة-الاستعداد-1065034340.html

حفتر يلتقي قادة الجيش الليبي ويحثهم على رفع حالة الاستعداد

حفتر يلتقي قادة الجيش الليبي ويحثهم على رفع حالة الاستعداد

التقى القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، عددا من رؤساء الأركان والقيادات العسكرية وضباط القوات المسلحة. 13.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-13T18:51+0000

2022-07-13T18:51+0000

2022-07-13T18:51+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وقال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجية المعنوي لـ"سبوتنيك"، إن المشير أكد خلال اجتماعه أن الجيش الليبي يقف دائما على "أهبة الاستعداد" للدفاع عن ليبيا في أي وقت.وشدد حفتر على أن أفراد الجيش الليبي هم "أبناء هذا الشعب"، ولا بد أن يدعموا توجهات الشعب مهما كانت التحديات. كما أكد المشير على ضرورة رفع كفاءة عناصر الجيش الليبي، وأن يكونوا قدوة حسنة في كل الوحدات العسكرية.تشهد ليبيا انقساما سياسيا كبيرا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف برئاسة عبد الحميد دبيبة الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة.ويقود الحكومة الثانية فتحي باشاغا، والتي عينها برلمان طبرق (شرق) في فبراير/ شباط الماضي ومنحها الثقة في مارس/ آذار، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقرا موقتا لها بعد منعها من الدخول إلى طرابلس.ومع ذلك، قال باشاغا قبل أيام إن "قوى معارضة تغيرت مواقفها وتريدنا أن ندخل إلى العاصمة وسوف ندخل.. ليست هناك معارضة شديدة، هناك معارضة من بعض القوى التي دفعت لها الحكومة السابقة أموالا".

https://arabic.sputniknews.com/20220712/باشاغا-أمام-البرلمان-البريطاني-ليبيا-عند-مفترق-طرق-ولا-نزال-نعاني-من-الفوضى-1064998934.html

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أخبار ليبيا اليوم