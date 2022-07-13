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https://arabic.sputniknews.com/20220713/خدمة-التأشيرات-الفنزويلية-تعلق-أنشطتها-في-البلاد-بسبب-العقوبات-1065006614.html
خدمة التأشيرات الفنزويلية تعلق أنشطتها في البلاد بسبب العقوبات
خدمة التأشيرات الفنزويلية تعلق أنشطتها في البلاد بسبب العقوبات
علقت الخدمة الإدارية الفنزويلية لتحديد الهوية والهجرة، المسؤولة عن إصدار جوازات السفر وتصاريح الإقامة، أنشطتها يوم الأربعاء بسبب الحصار التكنولوجي للبلاد. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T04:00+0000
2022-07-13T04:00+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوكالة على تويتر: "تبلغ الخدمة الإدارية لتحديد الهوية والهجرة (SAIME) الشعب الفنزويلي أنه بسبب التأثير المنحرف والخبيث الناجم عن الحصار التكنولوجي المفروض على البلاد، تأثر نظامنا بشكل مباشر، مما تسبب في إرباك عمليات تقديم الخدمات".وأشارت الوكالة إلى أنه بفضل الاحتفاظ بالبيانات، تمكنت من إنشاء منصة تكنولوجية جديدة تسمح للمؤسسة باستئناف عملياتها دون ربطها بالتكنولوجيات الأجنبية.وأضافت الوكالة أنه سيتم إعادة جدولة الزيارات المقررة بالفعل لتقديم أو استلام الوثائق في فنزويلا أو في القنصليات في الخارج الأسبوع المقبل إلى تواريخ جديدة.
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خدمة التأشيرات الفنزويلية تعلق أنشطتها في البلاد بسبب العقوبات

04:00 GMT 13.07.2022
© Sputnik . Mikhail Alaeddin / الذهاب إلى بنك الصورمظاهرات المعارضة الفنزويلية في كاراكاس، فنزويلا فبراير/ شباط 2019
مظاهرات المعارضة الفنزويلية في كاراكاس، فنزويلا فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© Sputnik . Mikhail Alaeddin
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علقت الخدمة الإدارية الفنزويلية لتحديد الهوية والهجرة، المسؤولة عن إصدار جوازات السفر وتصاريح الإقامة، أنشطتها يوم الأربعاء بسبب الحصار التكنولوجي للبلاد.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوكالة على تويتر: "تبلغ الخدمة الإدارية لتحديد الهوية والهجرة (SAIME) الشعب الفنزويلي أنه بسبب التأثير المنحرف والخبيث الناجم عن الحصار التكنولوجي المفروض على البلاد، تأثر نظامنا بشكل مباشر، مما تسبب في إرباك عمليات تقديم الخدمات".
وأشارت الوكالة إلى أنه بفضل الاحتفاظ بالبيانات، تمكنت من إنشاء منصة تكنولوجية جديدة تسمح للمؤسسة باستئناف عملياتها دون ربطها بالتكنولوجيات الأجنبية.
وأضافت الوكالة أنه سيتم إعادة جدولة الزيارات المقررة بالفعل لتقديم أو استلام الوثائق في فنزويلا أو في القنصليات في الخارج الأسبوع المقبل إلى تواريخ جديدة.
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