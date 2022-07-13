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https://arabic.sputniknews.com/20220713/رئيس-الإمارات-يكشف-ملامح-خططه-للمستقبل-تتمحور-حول-سعادة-المواطن-والتعاون-الدولي-1065030174.html
رئيس الإمارات يكشف ملامح خططه للمستقبل: تتمحور حول سعادة المواطن والتعاون الدولي
رئيس الإمارات يكشف ملامح خططه للمستقبل: تتمحور حول سعادة المواطن والتعاون الدولي
قال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن شعبه يشكل محور اهتمام الدولة وعلى قمة أولوياتها منذ نشأتها، مؤكدا أن منهج "سعادة المواطن ورعايته" سيظل الأساس... 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T15:12+0000
2022-07-13T15:12+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وأكد ابن زايد في خطاب متلفز حول خططه، أن سياسة دولة الإمارات ستظل داعمة للسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وستركز على معاونة "الأشقاء والأصدقاء"، وداعية إلى التحلي بالحكمة والتعاون من أجل "خير البشرية وتقدمها".وأضاف أن الإمارات ستستمر في "نهجها الراسخ" في تعزيز جسور الشراكة والحوار والعلاقات الفاعلة والمتوازنة، والتي تقوم على الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل مع دول العالم لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع.وتابع الرئيس الإماراتي: "سيادة دولة الإمارات وأمنها مبدأ أساسي لا يمكن التنازل عنه أو التهاون فيه.. ونمد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة والعالم التي تشاركنا قيم التعايش والاحترام المتبادل لتحقيق التقدم والازدهار للجميع".وأردف أن شعب الإمارات أثبت قبل الاتحاد وبعده وفي كل المراحل الصعبة التي مر بها "أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات. اعتزازنا وفخرنا بالإنسان الإماراتي لا حدود له".وأشاد الرئيس بدور المقيمين على أرض الإمارات، والذين قال إنهم يعتبرون الدولة بلدهم الثاني، وإن إسهاماتهم مستمرة في البناء والتطوير منذ قيام دولة الإمارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220712/-رئيس-الإمارات-يلتقي-ماكرون-في-باريس-لبحث-إمدادات-النفط-1064990799.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

رئيس الإمارات يكشف ملامح خططه للمستقبل: تتمحور حول سعادة المواطن والتعاون الدولي

15:12 GMT 13.07.2022
© AFP 2022 / RASHED AL-MANSOORIرئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© AFP 2022 / RASHED AL-MANSOORI
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قال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن شعبه يشكل محور اهتمام الدولة وعلى قمة أولوياتها منذ نشأتها، مؤكدا أن منهج "سعادة المواطن ورعايته" سيظل الأساس في كل خططه للمستقبل.
وأكد ابن زايد في خطاب متلفز حول خططه، أن سياسة دولة الإمارات ستظل داعمة للسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وستركز على معاونة "الأشقاء والأصدقاء"، وداعية إلى التحلي بالحكمة والتعاون من أجل "خير البشرية وتقدمها".
وأضاف أن الإمارات ستستمر في "نهجها الراسخ" في تعزيز جسور الشراكة والحوار والعلاقات الفاعلة والمتوازنة، والتي تقوم على الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل مع دول العالم لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في معرض دبي إكسبو 2020، 3 ديسمبر/ كانون الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
رئيس الإمارات يلتقي ماكرون في باريس لبحث إمدادات النفط
أمس, 12:18 GMT
وتابع الرئيس الإماراتي: "سيادة دولة الإمارات وأمنها مبدأ أساسي لا يمكن التنازل عنه أو التهاون فيه.. ونمد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة والعالم التي تشاركنا قيم التعايش والاحترام المتبادل لتحقيق التقدم والازدهار للجميع".
وأردف أن شعب الإمارات أثبت قبل الاتحاد وبعده وفي كل المراحل الصعبة التي مر بها "أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات. اعتزازنا وفخرنا بالإنسان الإماراتي لا حدود له".
وأشاد الرئيس بدور المقيمين على أرض الإمارات، والذين قال إنهم يعتبرون الدولة بلدهم الثاني، وإن إسهاماتهم مستمرة في البناء والتطوير منذ قيام دولة الإمارات.
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Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:38 GMT
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