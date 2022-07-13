https://arabic.sputniknews.com/20220713/زابوروجيه-تحذر-كييف-من-انتقام-1065007671.html
زابوروجيه تحذر كييف من انتقام
زابوروجيه تحذر كييف من انتقام
لا يمكن أن يمر اعتداء القوات الأوكرانية بالقصف على مقاطعة زابوروجيه دون عقاب، إذ لا بد من الرد على أي عمل عدواني. صرح بذلك مسؤول السلطة المحلية في مقاطعة... 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T04:41+0000
2022-07-13T04:41+0000
2022-07-13T04:41+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقد أخبر المتحدث باسم إدارة مدينة أنرغودار بمقاطعة زابوروجيه وكالة "سبوتنيك" للأنباء، أمس الثلاثاء، بأن الغارة التي شنتها القوات الأوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت أحد أحياء المدينة ومنشآت تابعة لمحطة زابوروجيه الكهرونووية.وصرح فلاديمير روغوف لـ"سبوتنيك" أنه لا بد أن يأتي الرد، إذ لا يمكن أن يمر عمل كهذا دون عقاب لاسيما وإن السكان المحليين يطالبون بتوجيه ضربة انتقامية للقوات الأوكرانية.ولا بد أيضا من تنظيم استفتاء الانضمام إلى روسيا. وأشار روغوف إلى أن الانضمام إلى روسيا هو السبيل الذي يؤدي إلى توفير الأمن لمقاطعة زابوروجيه.وكانت مقاطعة زابوروجيه التي تقع في جنوب أوكرانيا قد تحررت جزئيًا من التبعية لنظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
زابوروجيه تحذر كييف من انتقام
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لا يمكن أن يمر اعتداء القوات الأوكرانية بالقصف على مقاطعة زابوروجيه دون عقاب، إذ لا بد من الرد على أي عمل عدواني. صرح بذلك مسؤول السلطة المحلية في مقاطعة زابوروجيه.
وقد أخبر المتحدث باسم إدارة مدينة أنرغودار بمقاطعة زابوروجيه وكالة "سبوتنيك" للأنباء، أمس الثلاثاء، بأن الغارة التي شنتها القوات الأوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت أحد أحياء المدينة ومنشآت تابعة لمحطة زابوروجيه الكهرونووية.
وصرح
فلاديمير روغوف لـ"سبوتنيك" أنه لا بد أن يأتي الرد، إذ لا يمكن أن يمر عمل كهذا دون عقاب لاسيما وإن السكان المحليين يطالبون بتوجيه ضربة انتقامية للقوات الأوكرانية.
ولا بد أيضا من تنظيم استفتاء الانضمام إلى روسيا. وأشار روغوف إلى أن الانضمام إلى روسيا هو السبيل الذي يؤدي إلى توفير الأمن لمقاطعة زابوروجيه.
وكانت مقاطعة زابوروجيه التي تقع في جنوب أوكرانيا قد تحررت جزئيًا من التبعية لنظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية.