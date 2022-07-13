https://arabic.sputniknews.com/20220713/زيارة-بايدن-إلى-الشرق-الأوسط-1065018785.html

زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط

زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط

يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن جولته الأولى في الشرق الأوسط منذ توليه منصبه، اليوم الأربعاء، من 13 إلى 16 يوليو/ تموز، سيزور خلالها إسرائيل والضفة الغربية... 13.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-13T11:30+0000

2022-07-13T11:30+0000

2022-07-13T11:31+0000

وسائط متعددة

كاريكاتير

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1065018609_38:0:1243:678_1920x0_80_0_0_2e8433886e5215cf2579f69fc140958e.jpg

وأوضح الزعيم الأمريكي أنه يعتبر الرحلة مهمة من حيث مواجهة روسيا ومنافسة الصين وينوي السعي لزيادة إنتاج النفط من الدول العربية من أجل تقليل تكلفته.وأشار بايدن، في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" في 9 يوليو، يشرح أهداف الرحلة القادمة، إلى أن موارد الطاقة في الشرق الأوسط "حيوية في التخفيف من التأثير على الإمدادات العالمية"، وأن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا هي. يزعم وجود. وقال الزعيم الأمريكي "نحن بحاجة لمواجهة العدوان الروسي، والتأكد من أننا في أفضل وضع للفوز في المنافسة مع الصين...". وبحسب قوله، فإن الولايات المتحدة بحاجة إلى التفاعل مع عدد من الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.قال مستشار الأمن القومي لبايدن، جيك سوليفان، في مؤتمر صحفي حول الجولة، إن الحاجة إلى "استمرار المشاركة المكثفة في الشرق الأوسط" مدفوعة جزئيًا بـ "التنافس الجيوسياسي المتزايد حول العالم، وخاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا". كما سيركز الجانب الأمريكي خلال الرحلة على حقيقة أن دول أوبك بحاجة إلى ضمان إمدادات كافية من النفط في السوق العالمية، على حد تعبيره.ومن الموضوعات الرئيسية الأخرى، وفقًا للبيت الأبيض، تطبيع علاقات إسرائيل مع الدول الأخرى في المنطقة، وتحسين علاقات واشنطن مع الفلسطينيين، ومواجهة إيران، وتعزيز أمن الطاقة والغذاء.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

وسائط متعددة, كاريكاتير