https://arabic.sputniknews.com/20220713/زيارة-بايدن-إلى-الشرق-الأوسط-1065018785.html
زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط
زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط
يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن جولته الأولى في الشرق الأوسط منذ توليه منصبه، اليوم الأربعاء، من 13 إلى 16 يوليو/ تموز، سيزور خلالها إسرائيل والضفة الغربية... 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T11:30+0000
2022-07-13T11:30+0000
2022-07-13T11:31+0000
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وأوضح الزعيم الأمريكي أنه يعتبر الرحلة مهمة من حيث مواجهة روسيا ومنافسة الصين وينوي السعي لزيادة إنتاج النفط من الدول العربية من أجل تقليل تكلفته.وأشار بايدن، في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" في 9 يوليو، يشرح أهداف الرحلة القادمة، إلى أن موارد الطاقة في الشرق الأوسط "حيوية في التخفيف من التأثير على الإمدادات العالمية"، وأن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا هي. يزعم وجود. وقال الزعيم الأمريكي "نحن بحاجة لمواجهة العدوان الروسي، والتأكد من أننا في أفضل وضع للفوز في المنافسة مع الصين...". وبحسب قوله، فإن الولايات المتحدة بحاجة إلى التفاعل مع عدد من الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.قال مستشار الأمن القومي لبايدن، جيك سوليفان، في مؤتمر صحفي حول الجولة، إن الحاجة إلى "استمرار المشاركة المكثفة في الشرق الأوسط" مدفوعة جزئيًا بـ "التنافس الجيوسياسي المتزايد حول العالم، وخاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا". كما سيركز الجانب الأمريكي خلال الرحلة على حقيقة أن دول أوبك بحاجة إلى ضمان إمدادات كافية من النفط في السوق العالمية، على حد تعبيره.ومن الموضوعات الرئيسية الأخرى، وفقًا للبيت الأبيض، تطبيع علاقات إسرائيل مع الدول الأخرى في المنطقة، وتحسين علاقات واشنطن مع الفلسطينيين، ومواجهة إيران، وتعزيز أمن الطاقة والغذاء.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط
11:30 GMT 13.07.2022 (تم التحديث: 11:31 GMT 13.07.2022) تابعنا عبر
يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن جولته الأولى في الشرق الأوسط منذ توليه منصبه، اليوم الأربعاء، من 13 إلى 16 يوليو/ تموز، سيزور خلالها إسرائيل والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية.
وأوضح الزعيم الأمريكي أنه يعتبر الرحلة مهمة من حيث مواجهة روسيا ومنافسة الصين
وينوي السعي لزيادة إنتاج النفط من الدول العربية من أجل تقليل تكلفته.
وأشار بايدن، في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" في 9 يوليو، يشرح أهداف الرحلة القادمة، إلى أن موارد الطاقة في الشرق الأوسط "حيوية في التخفيف من التأثير على الإمدادات العالمية"، وأن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا هي. يزعم وجود. وقال الزعيم الأمريكي "نحن بحاجة لمواجهة العدوان الروسي، والتأكد من أننا في أفضل وضع للفوز في المنافسة مع الصين...". وبحسب قوله، فإن الولايات المتحدة بحاجة إلى التفاعل مع عدد من الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية
.
قال مستشار الأمن القومي لبايدن، جيك سوليفان، في مؤتمر صحفي حول الجولة، إن الحاجة إلى "استمرار المشاركة المكثفة في الشرق الأوسط" مدفوعة جزئيًا بـ "التنافس الجيوسياسي المتزايد حول العالم، وخاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا". كما سيركز الجانب الأمريكي خلال الرحلة على حقيقة أن دول أوبك بحاجة إلى ضمان إمدادات كافية من النفط في السوق العالمية، على حد تعبيره.
ومن الموضوعات الرئيسية الأخرى، وفقًا للبيت الأبيض، تطبيع علاقات إسرائيل
مع الدول الأخرى في المنطقة، وتحسين علاقات واشنطن مع الفلسطينيين، ومواجهة إيران، وتعزيز أمن الطاقة والغذاء.