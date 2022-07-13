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https://arabic.sputniknews.com/20220713/زيلينسكي-يتوعد-كوريا-الشمالية-برد-قاس-لاعترافها-بجمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-1065039146.html
زيلينسكي يتوعد كوريا الشمالية برد قاس لاعترافها بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
زيلينسكي يتوعد كوريا الشمالية برد قاس لاعترافها بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
أعلن فلاديمير زيلينسكي، أن كييف سترد بشكل قاس على اعتراف كوريا الشمالية بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T22:37+0000
2022-07-13T22:37+0000
كوريا الشمالية
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موسكو – سبوتنيك. وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو: "اليوم أعلن ممثلو هيكليات الاحتلال في دونيتسك أن، بحسب قولهم، كوريا الشمالية اعترفت بهم".وأضاف: "سوف نرد بقساوة على جميع المستويات، لكنه خبر لا يحتاج تعليق".وكانت سفارة كوريا الشمالية في موسكو قد أعلنت في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، أنها اعترفت باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية وقف العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية رداً على هذه الخطوة.
https://arabic.sputniknews.com/20220713/أوكرانيا-تقطع-علاقاتها-الدبلوماسية-مع-كوريا-الشمالية-لاعترافها-بجمهورية-دونيتسك-1065031721.html
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كوريا الشمالية

زيلينسكي يتوعد كوريا الشمالية برد قاس لاعترافها بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

22:37 GMT 13.07.2022
© AFP 2022 / Stringerزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عند إطلاق ما سمته وسائل إعلامية أنه "نوع جديد" من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 24 مارس 2022.
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عند إطلاق ما سمته وسائل إعلامية أنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 24 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© AFP 2022 / Stringer
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أعلن فلاديمير زيلينسكي، أن كييف سترد بشكل قاس على اعتراف كوريا الشمالية بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
موسكو – سبوتنيك. وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو: "اليوم أعلن ممثلو هيكليات الاحتلال في دونيتسك أن، بحسب قولهم، كوريا الشمالية اعترفت بهم".
وزارة الخارجية الأوكرانية في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
أوكرانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية لاعترافها بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
16:44 GMT
وأضاف: "سوف نرد بقساوة على جميع المستويات، لكنه خبر لا يحتاج تعليق".
وكانت سفارة كوريا الشمالية في موسكو قد أعلنت في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، أنها اعترفت باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية وقف العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية رداً على هذه الخطوة.
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Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:38 GMT
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