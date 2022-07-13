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سريلانكا تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد
سريلانكا تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد
أعلنت سريلانكا حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد إلى أجل غير مسمى، بعد ساعات من فرار الرئيس جوتابايا راجاباكسا من البلاد. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
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وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغه دينوك كولومباج لوكالة "فرانس برس"، "منذ خروج الرئيس من البلاد تم إعلان حالة الطوارئ للتعامل مع الوضع في البلاد، وفرض قيود على المنطقة الغربية".وصرحت الشرطة أنها تفرض حظر تجول لأجل غير مسمى في أنحاء المقاطعة الغربية، التي تشمل العاصمة كولومبو، لاحتواء الاحتجاجات المتزايدة بعد أن غادر راجاباكسا إلى جزر المالديف على متن طائرة عسكرية. وهاجم الآلاف من المتظاهرين مكتب رئيس الوزراء، مما دفع الشرطة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لمنعهم من اجتياح المجمع. وصرح ضابط شرطة كبير لوكالة "فرانس برس" ان "هناك احتجاجات مستمرة خارج مكتب رئيس الوزراء في كولومبو ونحن بحاجة الى لفرض حظر التجول لاحتواء الوضع". مضيفا إنهم تلقوا أوامر بقمع المتظاهرين الذين عرقلوا عمل الدولة.هذا واجتاح عشرات الآلاف من الرجال والنساء مقر إقامة راجاباكسا الرسمي يوم السبت، مما أجبره على الفرار إلى قاعدة عسكرية ثم الفرار من البلاد في وقت لاحق.
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العالم

سريلانكا تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

07:15 GMT 13.07.2022
© AFP 2022 / Ishara S. Kodikaraيقف الجنود خلف الحواجز بينما يتجمع المتظاهرون خلال اليوم الـ50 للاحتجاجات المناهضة للحكومة للمطالبة باستقالة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، في كولومبو 28 مايو 2022.
يقف الجنود خلف الحواجز بينما يتجمع المتظاهرون خلال اليوم الـ50 للاحتجاجات المناهضة للحكومة للمطالبة باستقالة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، في كولومبو 28 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara
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أعلنت سريلانكا حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد إلى أجل غير مسمى، بعد ساعات من فرار الرئيس جوتابايا راجاباكسا من البلاد.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغه دينوك كولومباج لوكالة "فرانس برس"، "منذ خروج الرئيس من البلاد تم إعلان حالة الطوارئ للتعامل مع الوضع في البلاد، وفرض قيود على المنطقة الغربية".
وصرحت الشرطة أنها تفرض حظر تجول لأجل غير مسمى في أنحاء المقاطعة الغربية، التي تشمل العاصمة كولومبو، لاحتواء الاحتجاجات المتزايدة بعد أن غادر راجاباكسا إلى جزر المالديف على متن طائرة عسكرية.
وهاجم الآلاف من المتظاهرين مكتب رئيس الوزراء، مما دفع الشرطة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لمنعهم من اجتياح المجمع.
وصرح ضابط شرطة كبير لوكالة "فرانس برس" ان "هناك احتجاجات مستمرة خارج مكتب رئيس الوزراء في كولومبو ونحن بحاجة الى لفرض حظر التجول لاحتواء الوضع". مضيفا إنهم تلقوا أوامر بقمع المتظاهرين الذين عرقلوا عمل الدولة.
هذا واجتاح عشرات الآلاف من الرجال والنساء مقر إقامة راجاباكسا الرسمي يوم السبت، مما أجبره على الفرار إلى قاعدة عسكرية ثم الفرار من البلاد في وقت لاحق.
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