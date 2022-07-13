سريلانكا تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد
© AFP 2022 / Ishara S. Kodikaraيقف الجنود خلف الحواجز بينما يتجمع المتظاهرون خلال اليوم الـ50 للاحتجاجات المناهضة للحكومة للمطالبة باستقالة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، في كولومبو 28 مايو 2022.
© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara
أعلنت سريلانكا حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد إلى أجل غير مسمى، بعد ساعات من فرار الرئيس جوتابايا راجاباكسا من البلاد.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغه دينوك كولومباج لوكالة "فرانس برس"، "منذ خروج الرئيس من البلاد تم إعلان حالة الطوارئ للتعامل مع الوضع في البلاد، وفرض قيود على المنطقة الغربية".
#WATCH | Protestors head towards Sri Lankan Prime Minister's office as protest breaks out again in Colombo as the crisis in the country deepens pic.twitter.com/GJvA5RVCml— ANI (@ANI) July 13, 2022
وصرحت الشرطة أنها تفرض حظر تجول لأجل غير مسمى في أنحاء المقاطعة الغربية، التي تشمل العاصمة كولومبو، لاحتواء الاحتجاجات المتزايدة بعد أن غادر راجاباكسا إلى جزر المالديف على متن طائرة عسكرية.
وهاجم الآلاف من المتظاهرين مكتب رئيس الوزراء، مما دفع الشرطة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لمنعهم من اجتياح المجمع.
#WATCH Protesters face to face with military personnel deployed outside Sri Lankan prime minister's residence in Colombo— ANI (@ANI) July 13, 2022
Ranil Wickremesinghe is a failed prime minister, says a protester. pic.twitter.com/6TtfT9wvky
وصرح ضابط شرطة كبير لوكالة "فرانس برس" ان "هناك احتجاجات مستمرة خارج مكتب رئيس الوزراء في كولومبو ونحن بحاجة الى لفرض حظر التجول لاحتواء الوضع". مضيفا إنهم تلقوا أوامر بقمع المتظاهرين الذين عرقلوا عمل الدولة.
Colombo | Few protestors come prepared to face the tear gas shelling by security forces deployed outside the residence of Sri Lankan PM— ANI (@ANI) July 13, 2022
Air patrolling has started in the area around the PM's residence pic.twitter.com/9anJ8gBfRc
هذا واجتاح عشرات الآلاف من الرجال والنساء مقر إقامة راجاباكسا الرسمي يوم السبت، مما أجبره على الفرار إلى قاعدة عسكرية ثم الفرار من البلاد في وقت لاحق.