https://arabic.sputniknews.com/20220713/سلاح-الجو-الإسرائيلي-يجري-تدريبا-مشتركا-مع-نظيره-اليوناني-1065011170.html
سلاح الجو الإسرائيلي يجري تدريبا مشتركا مع نظيره اليوناني
سلاح الجو الإسرائيلي يجري تدريبا مشتركا مع نظيره اليوناني
أجرى سلاح الجو الإسرائيلي، يوم أمس الثلاثاء، مناورات عسكرية مشتركة مع نظيره اليوناني في إسرائيل، حاكت التعامل مع سيناريوهات متنوعة. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T07:22+0000
2022-07-13T07:22+0000
2022-07-13T07:29+0000
أخبار إسرائيل اليوم
اليونان
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وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في إحاطة اليوم، إن "سلاح الجو الإسرائيلي ونظيره اليوناني تدربا على التعامل مع سيناريوهات متنوعة، بما فيها معارك جوية متقدمة وتزويد طائرات حربية يونانية بالوقود جوًّا".وأضاف أدرعي، إن "التدريب يشكل أرضية وفرصة لتبادل الخبرات بين أسلحة الجو ويعتبر بمثابة نقطة مهمة في تعزيز التعاون والمصالح المشتركة بين إسرائيل واليونان".وتابع أدرعي أن "التدريب يساهم في تعزيز الجاهزية للقتال في مواجهة سيناريوهات مختلفة، بالإضافة إلى قدرة سلاحيْ الجو في التعامل مع سيناريوهات عملياتية محتملة، حيث يظهر تحدي للطواقم الجوية والتقنية". كما أشار أدرعي إلى أن "التخطيط للتدريب تم في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2022".
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أخبار إسرائيل اليوم, اليونان
سلاح الجو الإسرائيلي يجري تدريبا مشتركا مع نظيره اليوناني
07:22 GMT 13.07.2022 (تم التحديث: 07:29 GMT 13.07.2022) تابعنا عبر
أجرى سلاح الجو الإسرائيلي، يوم أمس الثلاثاء، مناورات عسكرية مشتركة مع نظيره اليوناني في إسرائيل، حاكت التعامل مع سيناريوهات متنوعة.
وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في إحاطة اليوم، إن "سلاح الجو الإسرائيلي ونظيره اليوناني تدربا على التعامل مع سيناريوهات متنوعة، بما فيها معارك جوية متقدمة وتزويد طائرات حربية يونانية بالوقود جوًّا".
وأضاف أدرعي، إن "التدريب يشكل أرضية وفرصة لتبادل الخبرات بين أسلحة الجو ويعتبر بمثابة نقطة مهمة في تعزيز التعاون والمصالح المشتركة بين إسرائيل واليونان".
وتابع أدرعي أن "التدريب يساهم في تعزيز الجاهزية للقتال في مواجهة سيناريوهات مختلفة، بالإضافة إلى قدرة سلاحيْ الجو في التعامل مع سيناريوهات عملياتية محتملة، حيث يظهر تحدي للطواقم الجوية والتقنية". كما أشار أدرعي إلى أن "التخطيط للتدريب تم في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2022".