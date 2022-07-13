https://arabic.sputniknews.com/20220713/صحيفة-تعاون-عسكري-ودبلوماسي-غير-مسبوق-بين-إسرائيل-والدول-العربية-لاحتواء-إيران--1065030345.html

صحيفة: تعاون عسكري ودبلوماسي غير مسبوق بين إسرائيل والدول العربية لاحتواء إيران

صحيفة: تعاون عسكري ودبلوماسي غير مسبوق بين إسرائيل والدول العربية لاحتواء إيران

تتعاون إسرائيل بشكل وثيق "أكثر من أي وقت مضى" مع الدول العربية، لا سيما في منطقة الخليج، ضمن جهود مشتركة لاحتواء وجود إيران المتزايد بكل حزم. 13.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-13T15:27+0000

2022-07-13T15:27+0000

2022-07-13T15:27+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102185/58/1021855823_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3ffd180d98b7b7667a172f25b7278265.jpg

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس جو بايدن، يعتزم - خلال زيارته إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع - الضغط من أجل عقد شراكات أمنية أعمق وأكثر علنية بين "الخصوم السابقين".وقالت الصحيفة إن ضابط من البحرية الإسرائيلية يعمل مع مسؤولين بحرينيين وأمريكيين في محاولة لاحتواء الطموحات العسكرية الإيرانية.وفي المغرب، يلعب الجنود الإسرائيليون أخيرا، دورا في أكبر مناورة عسكرية منتظمة لأمريكا في أفريقيا. كما تدرب البحارة الإسرائيليون مع نظرائهم العرب في البحر الأحمر.وعرضت إسرائيل بالفعل تقديم مساعدة مباشرة للإمارات التي واجهت سلسلة من الضربات الصاروخية من مقاتلي "أنصار الله" في اليمن في وقت سابق من هذا العام.وفي أكثر الجهود حساسية حتى الآن، اجتمع المسؤولون العسكريون الإسرائيليون والعرب معا في القيادة المركزية الأمريكية، في محاولة لتطوير اتفاقية دفاع جوي جديدة لحماية البلدان ذات التفكير المماثل من التهديدات التي تشكلها إيران وحلفاؤها.وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للصحفيين إن بايدن سيسعى إلى زيادة اندماج إسرائيل في المنطقة خلال الرحلة والتنسيق حول مواجهة التهديد الإيراني.وذكرت الصحيفة أن إدارة بايدن تحاول الجمع بين إسرائيل وجيرانها العرب في "شراكة دفاع جوي إقليمية تهدف في المقام الأول إلى حماية الدول من تهديدات إيران وحلفائها".لكنها أشارت إلى أن هذه الجهود تعطلت بسبب علاقة الإدارة الأمريكية المتوترة مع السعودية، التي قاومت ضغوطا من واشنطن لتغيير مسارها بشأن القضايا الرئيسية، بما في ذلك إنتاج النفط.

https://arabic.sputniknews.com/20220713/بايدن-يصل-إسرائيل-في-أولى-محطات-جولته-بالشرق-الأوسط-1065020181.html

إسرائيل

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران