https://arabic.sputniknews.com/20220713/صحيفة-روسيا-قد-تشرع-العمل-المصرفي-الإسلامي-من-دون-فوائد-1065009729.html
صحيفة: روسيا قد تشرع العمل المصرفي الإسلامي من دون فوائد
صحيفة: روسيا قد تشرع العمل المصرفي الإسلامي من دون فوائد
قد تقوم روسيا قريبًا بإضفاء الشرعية على الخدمات المصرفية الإسلامية، التي تفترض عدم وجود دخل من الفوائد، حسب صحيفة "كوميرسانت" الروسية. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T07:07+0000
2022-07-13T07:07+0000
2022-07-13T07:12+0000
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102570/82/1025708240_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_4e17592308fab9390f9a3bb0940bc260.jpg
ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة مجلس الدوما للسوق المالية، أناتولي أكساكوف: "تم إرسال الوثائق للموافقة عليها، ومن المقرر أن يبدأ النظر فيها في جلسة الخريف".وفقًا لمشروع القانون "أنشطة تمويل الشريك" ومشروعين تابعين له، ستكون المنظمات المالية غير الائتمانية من نوع خاص قادرة على تقديم خدمات مصرفية إسلامية، وسينظيم البنك المركزي أنشطتها.ينص نص الوثيقة على أن المنظمات المالية غير الائتمانية ستكون قادرة على تقديم قروض نقدية للأفراد والكيانات القانونية دون تلقي أي تعويض، لتمويلها كموزع من خلال إبرام اتفاقيات البيع والشراء بشرط الدفع بالتقسيط (المؤجل) أواتفاقيات التأجير: تمويل أنشطة الإنتاج والتجارة؛ تقديم ضمانات.وأشار واضعو مشروع القانون إلى أنه على خلفية قطع العلاقات مع الأسواق المالية الغربية، فإن الحاجة إلى أدوات تمويل شريكة (إسلامية) تزداد.وأشارت الصحيفة: "يستند نشاط المنظمات المالية غير الائتمانية إلى جذب الأموال من العملاء بموجب اتفاقيات استثمار شراكة ووضعها عن طريق شراء البضائع وبيعها لاحقًا بهامش تجاري بشروط التقسيط أو الدفع المؤجل أو إبرام اتفاقيات التأجير".وذكر البنك المركزي أنه يدعم بشكل عام تطوير الشروط القانونية لعمل تمويل الشراكة، حيث سيكون لذلك تأثير إيجابي على القطاع المالي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102570/82/1025708240_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_2cff7400841f7828ffb4ef13d55efed7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
صحيفة: روسيا قد تشرع العمل المصرفي الإسلامي من دون فوائد
07:07 GMT 13.07.2022 (تم التحديث: 07:12 GMT 13.07.2022) تابعنا عبر
قد تقوم روسيا قريبًا بإضفاء الشرعية على الخدمات المصرفية الإسلامية، التي تفترض عدم وجود دخل من الفوائد، حسب صحيفة "كوميرسانت" الروسية.
ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة مجلس الدوما للسوق المالية، أناتولي أكساكوف: "تم إرسال الوثائق للموافقة عليها، ومن المقرر أن يبدأ النظر فيها في جلسة الخريف".
وفقًا لمشروع القانون "أنشطة تمويل الشريك" ومشروعين تابعين له، ستكون المنظمات المالية غير الائتمانية من نوع خاص قادرة على تقديم خدمات مصرفية إسلامية، وسينظيم البنك المركزي أنشطتها.
ينص نص الوثيقة على أن المنظمات المالية غير الائتمانية ستكون قادرة على تقديم قروض نقدية للأفراد والكيانات القانونية دون تلقي أي تعويض
، لتمويلها كموزع من خلال إبرام اتفاقيات البيع والشراء بشرط الدفع بالتقسيط (المؤجل) أواتفاقيات التأجير: تمويل أنشطة الإنتاج والتجارة؛ تقديم ضمانات.
وأشار واضعو مشروع القانون إلى أنه على خلفية قطع العلاقات مع الأسواق المالية الغربية، فإن الحاجة إلى أدوات تمويل شريكة (إسلامية) تزداد.
وأشارت الصحيفة: "يستند نشاط المنظمات المالية غير الائتمانية إلى جذب الأموال من العملاء بموجب اتفاقيات استثمار شراكة ووضعها عن طريق شراء البضائع وبيعها لاحقًا بهامش تجاري بشروط التقسيط أو الدفع المؤجل أو إبرام اتفاقيات التأجير".
وذكر البنك المركزي أنه يدعم بشكل عام تطوير الشروط القانونية لعمل تمويل الشراكة، حيث سيكون لذلك تأثير إيجابي على القطاع المالي.