https://arabic.sputniknews.com/20220713/طبيبة-تحذر-من-تضاعف-مخاطر-السكتة-القلبية-أثناء-موجات-الحر-1065031152.html
طبيبة تحذر من تضاعف مخاطر السكتة القلبية أثناء "موجات الحر"
طبيبة تحذر من تضاعف مخاطر السكتة القلبية أثناء "موجات الحر"
حذرت الدكتورة إيلينا غريتشوك، رئيسة قسم أمراض القلب في مستشفى "نوفوي" في يكاترينبورغ، من زيادة خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية من 5 إلى 15 مرة. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T16:12+0000
2022-07-13T16:12+0000
2022-07-13T16:12+0000
علوم
منوعات
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وأشارت الاختصاصية، لصحيفة "إزفيستيا"، اليوم الأربعاء، إلى أنه "كلما استمرت الحرارة لفترة أطول، زادت هذه المخاطر".وأوضحت غريتشوك أن "التعرق يؤدي إلى الجفاف، ويؤدي بالفعل إلى زيادة سماكة الدم وزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم داخل الأوعية".وتابعت غريتشوك: "وهذا بدوره يمهد لانسداد الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية".وكشفت غريتشوك أن "الأشخاص المعرضين للخطر هم في المقام الأول مرضى ارتفاع ضغط الدم، وحديثي الولادة، والنساء الحوامل، وكذلك الأشخاص الذين عانوا من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وكبار السن الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الكامنة، والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ومرضى السكري".ولتقليل مستوى التهديد الناتج عن ارتفاع درجة حرارة الجسم، نصحت الطبيبة بالحد من النشاط البدني خلال الوقت الحار من اليوم، وتناول المزيد من الخضار والفواكه، وشرب سوائل كافية لتعويض الخسائر.
https://arabic.sputniknews.com/20220712/طبيب-يحذر-فئة-من-الأشخاص-من-تناول-البازلاء-1064975212.html
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علوم, منوعات
طبيبة تحذر من تضاعف مخاطر السكتة القلبية أثناء "موجات الحر"
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حذرت الدكتورة إيلينا غريتشوك، رئيسة قسم أمراض القلب في مستشفى "نوفوي" في يكاترينبورغ، من زيادة خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية من 5 إلى 15 مرة.
وأشارت الاختصاصية، لصحيفة "إزفيستيا
"، اليوم الأربعاء، إلى أنه "كلما استمرت الحرارة لفترة أطول، زادت هذه المخاطر".
وأوضحت غريتشوك أن "التعرق يؤدي إلى الجفاف، ويؤدي بالفعل إلى زيادة سماكة الدم وزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم داخل الأوعية".
وتابعت غريتشوك: "وهذا بدوره يمهد لانسداد الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية".
وكشفت غريتشوك أن "الأشخاص المعرضين للخطر هم في المقام الأول مرضى ارتفاع ضغط الدم، وحديثي الولادة، والنساء الحوامل، وكذلك الأشخاص الذين عانوا من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وكبار السن الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الكامنة، والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ومرضى السكري".
ولتقليل مستوى
التهديد الناتج عن ارتفاع درجة حرارة الجسم، نصحت الطبيبة بالحد من النشاط البدني خلال الوقت الحار من اليوم، وتناول المزيد من الخضار والفواكه، وشرب سوائل كافية لتعويض الخسائر.