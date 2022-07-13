https://arabic.sputniknews.com/20220713/قطر-تستعين-بأنظمة-دفاع-جوي-سويسرية-لتأمين-فعاليات-كأس-العالم-1065032696.html
قطر تستعين بأنظمة دفاع جوي سويسرية لتأمين فعاليات كأس العالم
قطر تستعين بأنظمة دفاع جوي سويسرية لتأمين فعاليات كأس العالم
قالت وزارة الاقتصاد السويسرية إن صادرات البلاد من الأسلحة ارتفعت بأكثر من 40% لتصل إلى 516 مليون فرنك سويسري (528 مليون دولار) في النصف الأول من العام الحالي. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T17:53+0000
2022-07-13T17:53+0000
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ووفقا للبيانات المنشورة، كان من بين هذه المبيعات ما قيمته 159.8 مليون فرنك سويسري (31% تقريبا من الإجمالي) من مبيعات أنظمة الدفاع الجوي إلى قطر، لحماية استادات كأس العالم لكرة القدم، بحسب "يورو نيوز".ذكرت وسائل إعلام سويسرية في يونيو/ حزيران أن البلاد أنجزت أكبر صفقة أسلحة منذ سنوات مع قطر التي اشترت نظامي دفاع جوي بلغ سعرهما نحو 216.6 مليون دولار أمريكي.وانتقد معارضون في البرلمان موافقة الحكومة السويسرية آنذاك على الصفقة بالنظر إلى أن قطر اتُهمت "بانتهاك حقوق العمال" الذين عملوا في مشاريع بناء الاستادات، حيث توفي 6500 عامل بحسب ما ذكرته صحيفة "الغارديان" في تحقيق استقصائي.ولا تبيع سويسرا أنظمة جديدة إلى السعودية حتى تتجنب استخدامها في حرب اليمن. وشملت المبيعات إلى الرياض هذا العام قطع غيار وذخيرة لأنظمة الدفاع الجوي.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/قطر-بيع-12-مليون-تذكرة-لأول-مرة-في-تاريخ-منافسات-كأس-العالم--1064045001.html
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أخبار قطر اليوم, العالم
قطر تستعين بأنظمة دفاع جوي سويسرية لتأمين فعاليات كأس العالم
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قالت وزارة الاقتصاد السويسرية إن صادرات البلاد من الأسلحة ارتفعت بأكثر من 40% لتصل إلى 516 مليون فرنك سويسري (528 مليون دولار) في النصف الأول من العام الحالي.
ووفقا للبيانات المنشورة، كان من بين هذه المبيعات ما قيمته 159.8 مليون فرنك سويسري (31% تقريبا من الإجمالي) من مبيعات أنظمة الدفاع الجوي إلى قطر، لحماية استادات كأس العالم لكرة القدم، بحسب "يورو نيوز".
ذكرت وسائل إعلام سويسرية في يونيو/ حزيران أن البلاد أنجزت أكبر صفقة أسلحة
منذ سنوات مع قطر التي اشترت نظامي دفاع جوي بلغ سعرهما نحو 216.6 مليون دولار أمريكي.
وانتقد معارضون في البرلمان موافقة الحكومة السويسرية آنذاك على الصفقة بالنظر إلى أن قطر اتُهمت "بانتهاك حقوق العمال" الذين عملوا في مشاريع بناء الاستادات، حيث توفي 6500 عامل
بحسب ما ذكرته صحيفة "الغارديان" في تحقيق استقصائي.
ولا تبيع سويسرا أنظمة جديدة إلى السعودية حتى تتجنب استخدامها في حرب اليمن. وشملت المبيعات إلى الرياض هذا العام قطع غيار وذخيرة لأنظمة الدفاع الجوي.