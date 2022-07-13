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https://arabic.sputniknews.com/20220713/كالينينغراد-لم-تتلق-تصريحات-رسمية-حول-رفع-القيود-المفروضة-على-العبور-1065010876.html
كالينينغراد لم تتلق تصريحات رسمية حول رفع القيود المفروضة على العبور
كالينينغراد لم تتلق تصريحات رسمية حول رفع القيود المفروضة على العبور
صرحت سلطات كالينينغراد بأنها لم تتلق أية تصريحات رسمية من روسيا أو الاتحاد الأوروبي حول رفع القيود المفروضة على عبور البضائع عبر ليتوانيا. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T07:16+0000
2022-07-13T07:16+0000
روسيا
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في وقت سابق ، ذكرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية نقلا عن مصادر رفيعة المستوى في روسيا، أن الاتحاد الأوروبي وروسيا اتفقا على نقل البضائع إلى منطقة كالينينغراد، وقدمت بروكسل وثيقة "حصلت على موافقة" موسكو.وقال دميتري ليسكوف، رئيس الخدمة الصحفية للحكومة الإقليمية، لـ"سبوتنيك"، " في الوقت الحالي، لا توجد تصريحات رسمية من الجانب الروسي أو الأوروبي. ولم يتم نشر أي وثائق أيضا".وأشار إلى أن كل هذه المعلومات تأتي من مصادر لم يسمها، في حين أن هناك حاجة إلى وثائق رسمية، لأن "الصياغة الموضوعة هناك مهمة". وأشار ليسكوف أيضا إلى أن سلطات المنطقة لن تكون راضية إلا عن الاستئناف الكامل لنقل البضائع عبر ليتوانيا بالشكل الذي كان عليه قبل 17 يونيو، قبل فرض القيود.
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كالينينغراد لم تتلق تصريحات رسمية حول رفع القيود المفروضة على العبور

07:16 GMT 13.07.2022
© Sputnik . Eugene Odinokovكاتدرائية كالينينغراد
كاتدرائية كالينينغراد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© Sputnik . Eugene Odinokov
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صرحت سلطات كالينينغراد بأنها لم تتلق أية تصريحات رسمية من روسيا أو الاتحاد الأوروبي حول رفع القيود المفروضة على عبور البضائع عبر ليتوانيا.
في وقت سابق ، ذكرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية نقلا عن مصادر رفيعة المستوى في روسيا، أن الاتحاد الأوروبي وروسيا اتفقا على نقل البضائع إلى منطقة كالينينغراد، وقدمت بروكسل وثيقة "حصلت على موافقة" موسكو.
وقال دميتري ليسكوف، رئيس الخدمة الصحفية للحكومة الإقليمية، لـ"سبوتنيك"، " في الوقت الحالي، لا توجد تصريحات رسمية من الجانب الروسي أو الأوروبي. ولم يتم نشر أي وثائق أيضا".
وأشار إلى أن كل هذه المعلومات تأتي من مصادر لم يسمها، في حين أن هناك حاجة إلى وثائق رسمية، لأن "الصياغة الموضوعة هناك مهمة".
وأشار ليسكوف أيضا إلى أن سلطات المنطقة لن تكون راضية إلا عن الاستئناف الكامل لنقل البضائع عبر ليتوانيا بالشكل الذي كان عليه قبل 17 يونيو، قبل فرض القيود.
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