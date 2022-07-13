https://arabic.sputniknews.com/20220713/لابيد-يصف-زيارة-بايدن-إلى-إسرائيل-بـالتاريخية-والرئيس-الأمريكي-يؤكد-دعمه-المستمر-لحل-الدولتين-1065023846.html

لابيد يصف زيارة بايدن إلى إسرائيل بـ"التاريخية" والرئيس الأمريكي يؤكد دعمه المستمر لحل الدولتين

لابيد يصف زيارة بايدن إلى إسرائيل بـ"التاريخية" والرئيس الأمريكي يؤكد دعمه المستمر لحل الدولتين

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأربعاء، بالرئيس الأمريكي جو بايدن، عند وصوله إلى تل أبيب، واصفا الزيارة بـ"التاريخية". 13.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-13T13:30+0000

2022-07-13T13:30+0000

2022-07-13T13:30+0000

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وأكد لابيد، في مؤتمر صحفي خلال مراسم استقبال بايدن في مطار بن غوريون، أن "المباحثات ستشمل قضايا الأمن القومي وبناء هيكلية أمنية واقتصادية جديدة مع شعوب الشرق الأوسط بعد اتفاقيات التطبيع الأخيرة"، مشيرا إلى أنه "سيتم بحث ضرورة إعادة تشكيل حلف عالمي قوي كفيل بوقف البرنامج النووي الإيراني".وأضاف: "نحن الآن سعداء برؤيتك سيدي الرئيس.. هذه زيارة تاريخية وزيارة شخصية للغاية، تاريخية لأنها تعبر عن العلاقة التي لا تنفصل بين البلدين، وزيارة شخصية، لأن علاقاتكم مع إسرائيل كانت خاصةً دائما".وأوضح: "لقد عرَّفت نفسك ذات مرة على أنك صهيوني، وقلت إنه ليس عليك أن تكون يهوديًا لكي تكون صهيونيًا، ولقد كنت على حق، فأنت صهيوني عظيم وأحد أفضل أصدقاء إسرائيل على الإطلاق".من جانبه، قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن "العلاقة الأمريكية الإسرائيلية متجذرة جيلا بعد جيل"، مضيفا أنه "يسعى إلى دعم السلام والأمن فى المنطقة".وأكد أنه "سيعيد التأكيد خلال الزيارة على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل"، مشيرا إلى أن العلاقات حاليا أعمق وأقوى مما كانت عليه في السابق.ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق اليوم، إلى مطار بن غوريون في تل أبيب في أولى محطات جولته إلى الشرق الأوسط.وكان في استقبال الرئيس الأمريكي كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يائير لابيد، والرئيس يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت.وسيقضي بايدن يومين في القدس لإجراء محادثات مع القادة الإسرائيليين، قبل أن يجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الجمعة، في الضفة الغربية.وبعدها، ينتقل الرئيس الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية مساء يوم الجمعة، حيث سيلتقي قادة المملكة في جدة ويحضر قمة لمجلس التعاون الخليجي يوم السبت.

https://arabic.sputniknews.com/20220713/بايدن-يصل-إسرائيل-في-أولى-محطات-جولته-بالشرق-الأوسط-1065020181.html

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أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, جو بايدن