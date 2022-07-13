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https://arabic.sputniknews.com/20220713/لسان-بايدن-يخونه-مرة-أخرى-ويحتفي-بالهولوكوست-فيديو-1065032911.html
لسان بايدن يخونه مرة أخرى و"يحتفي بالهولوكوست"... فيديو
لسان بايدن يخونه مرة أخرى و"يحتفي بالهولوكوست"... فيديو
أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ارتكب خطأ فادحا أثناء خطاب له في تل أبيب. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T18:09+0000
2022-07-13T18:09+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
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وقال بايدن أثناء الكلمة التي ألقاها في مطار بن غوريون، اليوم الأربعاء: "يجب أن نحيي ذكرى حقيقة وشرف (honour) الهولوكوست"، حيث استخدم كلمة "honour" (شرف) عوضا عن استخدام كلمة "horror" (فظاعة).كما تلعثم بايدن في نطق اسم متحف محرقة الهولوكوست في القدس.وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إلى مطار بن غوريون في تل أبيب في أولى محطات جولته إلى الشرق الأوسط.وكان في استقبال الرئيس الأمريكي كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يائير لابيد، والرئيس يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت.وسيقضي بايدن يومين في القدس لإجراء محادثات مع القادة الإسرائيليين، قبل أن يجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الجمعة، في الضفة الغربية.
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل

لسان بايدن يخونه مرة أخرى و"يحتفي بالهولوكوست"... فيديو

18:09 GMT 13.07.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZالرئيس الأمريكي جو بادين يلقي كلمة أمام الصحفيين في مطار بن غوريون في إسرائيل، 13 يوليو 2022
الرئيس الأمريكي جو بادين يلقي كلمة أمام الصحفيين في مطار بن غوريون في إسرائيل، 13 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ارتكب خطأ فادحا أثناء خطاب له في تل أبيب.
وقال بايدن أثناء الكلمة التي ألقاها في مطار بن غوريون، اليوم الأربعاء: "يجب أن نحيي ذكرى حقيقة وشرف (honour) الهولوكوست"، حيث استخدم كلمة "honour" (شرف) عوضا عن استخدام كلمة "horror" (فظاعة).
كما تلعثم بايدن في نطق اسم متحف محرقة الهولوكوست في القدس.
وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إلى مطار بن غوريون في تل أبيب في أولى محطات جولته إلى الشرق الأوسط.
وكان في استقبال الرئيس الأمريكي كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يائير لابيد، والرئيس يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت.
وسيقضي بايدن يومين في القدس لإجراء محادثات مع القادة الإسرائيليين، قبل أن يجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الجمعة، في الضفة الغربية.
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